سياسة
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"صنع في تركيا".. كمامات تثير جدلاً سياسياً في البرلمان اليوناني
لماذا أثارت كمامات تحمل عبارة "صنع في تركيا" جدلاً بين نواب البرلمان اليوناني؟
"صنع في تركيا".. كمامات تثير جدلاً سياسياً في البرلمان اليوناني
قال رئيس البرلمان اليوناني، إن البرلمان لم يلاحظ في البداية أن مكان مصنع الشركة الألمانية كان في تركيا؛ إلا بعد وصولها إلى اليونان. / AP
30 يناير 2022

أحدثت الكمامات المصنوعة في تركيا جدلاً بين نواب البرلمان اليوناني، فقد ذكرت وسائل إعلام يونانية أن النائبة عن الحزب الشيوعي ليانا كانللي، انتقدت توزيع كمامات تركية على نواب البرلمان.

وفي كلمتها بالبرلمان، قالت كانللي إن "الكمامات الموزعة بالبرلمان تركية المنشأ، وهذا ليس سيئاً، ولكن يبدو أن المصالح تعبر من تركيا (إلى اليونان) في حين لا يستطيع المهاجرون العبور".

وفي تصريح رئيس البرلمان اليوناني، كونستانتينوس تاسولاس، للإعلام المحلي، قال إن شركة ألمانية فازت بمناقصة توريد الكمامات للبرلمان.

وأشار إلى أن البرلمان لم يلاحظ في البداية أن مكان مصنع الشركة الألمانية كان في تركيا؛ إلا بعد وصولها إلى اليونان.

وأوضح أن البرلمان قد يلجأ إلى الاتفاق مع شركة بديلة لتوريد الكمامات إليه في المرات المقبلة.

يشار إلى أن علاقات تركيا واليونان البلدين الجارين براً وبحراً، تتوتر بين الحين والآخر، بسبب جملة من المشاكل والقضايا.

وفي هذا الإطار يعقد البلدان مباحثات استكشافية سميت لاحقاً بالاستشارية، لبحث المشاكل العالقة في بحر إيجة وشرقي المتوسط وجزيرة قبرص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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