سياسة
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بسبب مزاعم حول اعتدائه على امرأة.. "الشياطين الحمر" يوقف مهاجمه غرينوود
أعلن نادي مانشستر يونايتد، إيقاف مهاجمه مايسون غرينوود حتى إشعار آخر، فيما ألقت الشرطة القبض عليه للاشتباه بإقدامه على "اغتصاب امرأة والاعتداء عليها".
بسبب مزاعم حول اعتدائه على امرأة.. "الشياطين الحمر" يوقف مهاجمه غرينوود
بيان النادي: "مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع". / Reuters
30 يناير 2022

أعلن نادي مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر"، الأحد، إيقاف مهاجمه مايسون غرينوود حتى إشعار آخر، فيما ألقت الشرطة القبض عليه للاشتباه في إقدامه على "اغتصاب امرأة والاعتداء عليها". وفق بيان النادي.

وجاء في بيان الشرطة عقب الاتهامات الموجهة إلى غرينوود (20 عاماً)، "علمت شرطة مانشستر الكبرى في وقت سابق اليوم، بنشر امرأة صوراً ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تبلغ عن التعرض لعنف جسدي".

وأضاف البيان "جرى فتح تحقيق، وبعد الاستفسارات يمكننا تأكيد اعتقال رجل في العشرينيات من عمره منذ ذلك الحين للاشتباه بارتكاب جريمة اغتصاب واعتداء"، مضيفاً "لا يزال رهن الاعتقال لاستجوابه".

من جانبه، أوضح بيان النادي: "لن يعاود مايسون غرينوود التمارين أو خوض المباريات حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت امرأة مقاطع فيديو وصوراً وتسجيلاً صوتياً على حسابها في إنستغرام، متهمة اللاعب بالاعتداء العنيف عليها، قبل أن تحذفها.

وسبق أن أصدر النادي بياناً أول اليوم، قال فيه: "نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولن ندلي بأي تعليق آخر حتى يجري التأكد من الحقائق"، وشدد "مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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