سياسة
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وزير خارجية مالي: فرنسا توجه إلينا الانتقادات لأننا مسسنا مصالحها
أدان وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، الانتقادات الأخيرة التي وجهتها باريس إلى المجلس العسكري في مالي، وقال إنها جاءت لأن المجلس مس مصالح فرنسا، واتهم ديوب فرنسا بدعم منفذي الانقلابات في الماضي وتنصيبهم رؤساء.
وزير خارجية مالي: فرنسا توجه إلينا الانتقادات لأننا مسسنا مصالحها
ديوب قال إن فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديمقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء دول نفذوا انقلابات
30 يناير 2022

قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد إلى "مساس" مصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في فبراير/شباط.

وأضاف أن مؤيدي انتخابات 27 فبراير/شباط، الموعد المقرر أصلاً، يريدون "عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة".

وأدان ديوب الذي أدلى بتصريحات الجمعة، خلال زيارة لبروكسل، انتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري، "كل ذلك لأننا مسسنا مصالحهم".

وفي مقطع فيديو أكدت السلطات المالية صحته الأحد، اتهم الوزير فرنسا بأنها رحبت بالانقلابات في الماضي قائلاً "فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديمقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء دول نفذوا انقلابات".

والعلاقات متوترة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ تولي الجيش السلطة في باماكو في أغسطس/آب 2020.

ومنذ ستة أشهر، بدأت فرنسا بإعادة تنظيم وجودها العسكري في مالي وانسحبت من قواعدها الثلاث في أقصى الشمال. وخفضت عديدها من أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ فقط بـ2500 إلى 3000 جندي بحلول عام 2023.

وفي يناير/كانون الثاني، تصاعد التوتر مع تبني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات قاسية وإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر على البلاد.

ودعمت كل من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات التي صدرت بعد أن أعلن المجلس العسكري نيته البقاء في السلطة لمدة تصل إلى خمس سنوات اضافية، رغم التزام سابق بإجراء انتخابات في 27 فبراير/شباط.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هذا الأسبوع إن المجلس العسكري في مالي "غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة". ورد ديوب في الفيديو بأن مالي بتأجيل الانتخابات "تريد بناء شيء متين للغد وبعد غد".

وتواجه مالي أزمة أمنية وسياسية خطيرة منذ اندلاع التمرد الانفصالي في عام 2012، وشهدت انقلابين مؤخراً في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.

ويتذرع المجلس العسكري بانعدام الأمن لتأجيل الانتخابات.

وتتهم باريس مرتزقة جماعة فاغنر الروسية شبه العسكرية بـ"دعم" المجلس العسكري الحاكم في مالي تحت ستار محاربة الجماعات المسلحة.

ورد ديوب بأن مالي وروسيا شريكان منذ فترة طويلة، لا سيما في مجال التعاون العسكري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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