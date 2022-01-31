وسط خيبة الأمل الأمريكية التي تسبب بها التقاعس البريطاني في مكافحة دخول الأموال الروسية القذرة إلى النظام المالي للبلاد طوال العقود الثلاث المنصرمة، أشار التقرير الذي نشرته صحيفة "The Times" البريطانية يوم 28 يناير/كانون الثاني 2022، إلى إن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن مخاوفهم من عجز الولايات المتحدة عن فرض عقوبات فعالة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أمر بغزو أوكرانيا.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، ظلّت لندن المركز المالي الأكثر جاذبية للروس ومنتسبي "طبقة الأوليغارشي" لاستخدامها كملاذ آمن لأموالهم القذرة التي تدين بشيء من الولاء للكرملين وسيّده بوتين، كل هذا أمام مرأى ومسمع السياسيين البريطانيين الذين رحبوا بالأموال الروسية واحتفلوا عندما اشترى رجال الأعمال الروس أندية كرة قدم إنكليزية وأدرجوا شركاتهم في بورصة لندن، ناهيك عن قبولهم بكل سرور تبرعاتهم السياسية ورعاية مؤسساتهم الخيرية.

وفي أعقاب التحركات الدولية ضد روسيا التي حاولت تسميم عميل روسي سابق على الأراضي البريطانية عام 2018، وعلى الرغم من التشديد المتبع لمنع دخول الأموال الروسية القذرة إلى المملكة المتحدة، إلا أن الأموال القذرة القادمة من روسيا ما زالت تستبيح الشواطئ الإنكليزية في ظلّ جهل السلطات بمعرفة حجمها الحقيقي داخل النظام المالي للبلاد.

أموال روسيا تسمم الشواطئ البريطانية

وسط تصاعد حد التوترات على الحدود الأوكرانية، وانحدار العلاقات بين روسيا ودول الغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، كتب النائب المحافظ توم توغندات في صحيفة "سيتي AM" الاقتصادية: "بينما تستعرض موسكو قوتها في مواجهة أوكرانيا، ما زالت أموال روسية تسمم شواطئنا".

وأضاف توغندات الذي يشغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة للشؤون الخارجية التي تتمتع بنفوذ كبير أنه "يسهل التركيز على مئة ألف جندي روسي حُشدوا على الحدود، لكن التهديد لا يأتي من الدبابات فقط، إنما من الأموال". وأوضح أن "الأموال المخبأة في حسابات وممتلكات تُستخدم لتقويض أمن المملكة المتحدة والشعب البريطاني".

وبينما اتُهمت السلطات البريطانية بالتغاضي عن أموال الأثرياء الروس المقربين من الكرملين المتدفقة إلى لندن والمركز المالي، ما أدى إلى إطلاق لقب "لندنغراد" عليها من فرط الحضور الروسي فيها، أشارت مصادر أوردتها "The Times" إلى أن حزب المحافظين البريطاني تلقى نحو 2.7 مليون دولار من مانحين لهم صلات بروسيا منذ أن أصبح جونسون رئيساً للوزراء في عام 2019.

حجم الأموال الروسية في بريطانيا

بينما أشارت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية في نهاية سبتمبر/أيلول 2017، إلى أن إجمالي حجم الأصول المالية لرجال الأعمال الروس في المملكة المتحدة يبلغ نحو 2.6 مليار جنية إسترليني (3.5 مليار دولار)، أفاد مكتب الإحصاء البريطاني أن إجمالي الأموال الروسية القذرة في البلاد قد قُدّر بنحو 25.5 مليار جنيه إسترليني بنهاية عام 2016.

لكن الخبراء يقولون إن هذه الأرقام مضللة ولا تُظهر الحقيقة كاملة، فالأموال الروسية أكثر من ذلك بكثير، حيث تنتقل إلى أماكن و ملاذات ضريبية مثل قبرص وجزر الباهما التي تزيل عنها الأصل الروسي قبل دخولها إلى المملكة المتحدة. فخلال العقدين الماضيين، تدفق أكثر من 68 مليار جنيه إسترليني من روسيا إلى الملاذات الضريبية البحرية التابعة لبريطانيا مثل جزر فيرجن البريطانية وكايمان وجبل طارق وغيرها، أي ما يقرب من 7 أضعاف الأموال التي تدفقت مباشرة من روسيا إلى المملكة المتحدة.

فيما يُقدّر الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي أن أكثر من نصف إجمالي ثروة الروس يُحتفظ بها في الخارج، والتي تبلغ نحو 800 مليار دولار (597 مليار جنيه إسترليني). أما خبراء ومحللو "دويتشه بنك" فقد قدروا أن يكون للروس ممتلكات سرية في بريطانيا تصل إلى 67.5 مليار جنيه إسترليني، علاوة على الرقم المعلن عنه رسمياً.

كيف تصل الأموال إلى بريطانيا؟

وصول الأموال الروسية إلى بريطانيا ليس بالأمر الصعب مع وجود بنوك ومؤسسات مالية متلهفة للاستفادة من الأموال القذرة القادمة من موسكو والتي تجلب معها عمولات سخية، فإذا ما أخذنا "دويتشه بنك" نفسه كمثال نجده كان من ضمن المتهمين في إدخال الأموال الروسية إلى بريطانيا دون إبلاغ السلطات. حيث قُبض على مضاربين من دويتشه بنك في موسكو وهم ينقلون سراً 7.5 مليار جنيه إسترليني من الأموال القذرة إلى خارج روسيا من خلال استغلال سوق الأوراق المالية بشكل غير قانوني.

وما أن تدخل الأموال القذرة الأراضي البريطانية حتى تبدأ عملية غسلها استعداداً لإدخالها النظام المالي البريطاني، حيث تصبح نظيفة وشرعية لاستخدامها في شراء عقارات باهظة والإتجار بها، إلى جانب استثمارها في سوق الأوراق المالية وشراء الأندية الإنكليزية التي تُنافس في الدوري الممتاز، كنادي تشيلسي الذي اشتراه الملياردير الروسي اليهودي رومان أبراموفيتش عام 2003، وتبلغ قيمته الآن أكثر من 10 مليارات دولار.

وإلى جانب أبراموفيتش وأنتون زينجارفيتش الذي يمتلك 51% من أسهم نادي ريدينغ، لا يتوانى منتسبو "طبقة الأوليغارشية" التي تدين بشيء ما من الولاء للكرملين، وفق الناشط في مجال مكافحة الفساد رومان بوريسوفيتش، عن استخدام المملكة المتحدة والمناطق البريطانية ما وراء البحار كمغاسل مستباحة لأموال بوتين القذرة التي قد يستخدمها لتمويل خلاياه النائمة أو حتى للتسلل وشراء النفوذ عند حدوث أزمة ما، وفقاً للصحفي أوليفر بولو.