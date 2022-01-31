سياسة
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الأمم المتحدة: طالبان قتلت أكثر من 100 شخص من الحكومة والأمن السابقين
أصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تقريراً، تحدثت فيه عن حالات القتل السياسي والانتهاكات التي ارتكبتها حركة طالبان منذ استيلائها على الحكم في 15 أغسطس/آب الماضي.
الأمم المتحدة: طالبان قتلت أكثر من 100 شخص من الحكومة والأمن السابقين
مسلحون من حركة طالبان فوق مدرعة أمريكية على مشارف كابل / AP
31 يناير 2022

منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم واجتياحها العاصمة كابل يوم 15 أغسطس/آب الماضي، استمرت بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان في تلقي العديد من التقارير حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الحركة، بخاصة في حق أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وعناصر الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية.

وفي هذا الإطار أصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تقريراً، تحدثت فيه عن مقتل أكثر من 100 شخص، وذلك استناداً إلى عدة تقارير وردت إليها سابقاً، وتزعم مصداقية مصادرها.

ووفق ما أفاد به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير فإنه: "رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنيّة وعمّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرّت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان بتلقّي مزاعم ذات مصداقية عن عمليّات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد".

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي عمليات القتل كانت: "إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها".

وأضاف التقرير أن "المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام لا يزالون يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل".

كما شجب التقرير ما وصفه بالحملة الحكومية القمعية التي تستهدف الاحتجاجات السلمية في البلاد وتكرس التمييز العنصري ضد المرأة وتحرمها التعليم أو الحصول على عمل.

وفي هذا الصدد قال غوتيريش: "إنه نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء".

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه دعت أيضاً مجلس الأمن الدولي في يناير/كانون الثاني إلى "التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات" في أفغانستان وبخاصة ضد النساء والأطفال، قائلة: "أدعو جميع الدول لاستخدام نفوذها مع طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان الأساسية".

وجاء ذلك بعد أن تبنى المجلس قراراً بالإجماع في ديسمبر/كانون الأول كانت اقترحته الولايات المتحدة، بتسهيل المساعدات الانسانية لأفغانستان لمدة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعانيها هذا البلد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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