سياسة
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الرئيس الإسرائيلي يعلن استمراره بزيارة الإمارات رغم القصف الحوثي
عقب الهجوم الحوثي على الإمارات قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إنه "سيواصل زيارته للإمارات حسب المقرر"، وإنه "لا يعد في خطر بعد صاروخ الحوثيين".
الرئيس الإسرائيلي يعلن استمراره بزيارة الإمارات رغم القصف الحوثي
التقى ولي عهد أبو ظبي الرئيس الإسرائيلي الذي يجري أول زيارة من نوعها إلى الإمارات / AA
31 يناير 2022

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الليلة الماضية استمراره بزيارته إلى الإمارات رغم إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً تجاه أبو ظبي.

وحسب موقع واي نت العبري فإن الشخصيات التي ترافق هرتسوغ أكدت أنهم لم يسمعوا أي انفجارات وأنهم لم يشعروا بأي شيء في الفندق، كما لم يطلب منهم النزول إلى الملاجئ أو أماكن محمية.

وعقب الهجوم الحوثي قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إنه "سيواصل زيارته للإمارات حسب المقرر"، وإنه "لا يعد في خطر بعد صاروخ الحوثيين".

وليل الاثنين أعلنت الإمارات تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "الحوثي" اليمنية تجاه أراضيها من دون خسائر.

جاء ذلك حسب بيان لوزارة الدفاع الإماراتية نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (وام) من دون تعليق حوثي فوري على الأمر.

وأفادت "وام" بأن "وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات".

ولم ينجم عن الهجوم "أي خسائر"، حسب المصدر ذاته.

وأوضحت "وام" أن "بقايا الصاروخ الباليستي سقط خارج المناطق المأهولة بالسكان".

وأكدت أن "القوات الجوية وقيادة التحالف العربي نجحتا بتدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن"، من دون تفاصيل أكثر.

وكان رئيس الاحتلال الإسرائيلييتسحاقهرتسوغ وصل برفقة زوجته ميخال الأحد إلى الإمارات في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان في استقبال هرتسوغ في مطار أبو ظبي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد. وأعقب ذلك عقد اجتماع بين هرتسوغ وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ومؤخراً بدأت جماعة "الحوثي" شن هجمات على مصالح ومواقع إماراتية بدأتها في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، باعتراض سفينة شحن إماراتية قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن، ثم هجوماً بمسيَّرات وصواريخ باليستية على أبو ظبي في 17 من الشهر ذاته.

والاثنين الماضي أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه أراضيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى قصف مقاتلاتها الجوية لمنصة صواريخ في محافظة الجوب اليمنية أطلق منها الصاروخان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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