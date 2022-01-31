اعتدى مجهولون على متجر يملكه مسلم بمدينة بون إنكونتر جنوب غربي فرنسا.

وذكرت صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية أن المعتدين أضرموا النار في المتجر ورسموا الصليب المعكوف على جدرانه، في إشارة إلى رمز النازية.

وأضافت أن النيران طالت جميع ما بداخل المتجر.

وأعلنت شرطة المدينة فتح تحقيق حول الحادثة، فيما لم يجرِ إلقاء القبض بعد على منفذي الاعتداء.

وفي معرض تعليقها على الأمر انتقدت ماتيلد بانوت، النائبة في البرلمان عن حركة "فرنسا التي لا تنحني"، الاعتداء.

وأضافت في تغريدة لها عبر تويتر أن بعض الجهات الإعلامية والسياسية تنشر الكراهية ضد المسلمين في فرنسا.

بدوره دعا توماس بورتاس الكاتب والسياسي الفرنسي لمعاقبة منفذي الاعتداء، لافتاً إلى ما تؤول إليه أفكار اليمين المتطرف.