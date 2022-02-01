قالت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" إن الفيلم الأمريكي القصير الذي تبلغ مدته دقيقتين، والذي نشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، نقل عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد الاحتلال الإسرائيلي وكيف قُتلوا.

ووفق ما أشارت إليه منظمة "إذا كان الأمريكيون يعرفون" فإنه "خلال السنة المالية 2020 قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما لا يقل عن 10.5 مليون دولار يومياً مساعدات عسكرية مقابل صفر دولار مساعدات عسكرية للفلسطينيين".

وكان قد دعا أعضاء الكونجرس لعرض الفيلم خلال اجتماعات لجان الكونجرس المختلفة لتوعية الناس بالانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين

وفي الأثناء نشرت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال أيضاً تقريراً مفصلاً عن الفظائع الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين عام 2021.

وجاء في التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 77 طفلاً فلسطينياً عام 2021 إلى جانب مقتل طفل آخر بعد نشر التقرير. وقد بلغت حصيلة القتلى من الأطفال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 نحو 2200 طفل.

كما تقوم السلطات الإسرائيلية سنوياً بعرض ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية.

ووفق ما كشفت عنه المنظمة فإن إسرائيل احتجزت نحو 41 طفلاً فلسطينياً ووضعتهم رهن الاعتقال الإداري في الفترة بين شهرَي أكتوبر/تشرين الأول 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2021. ومن بين هؤلاء أربعة أطفال لا يزالون يتعرضون للاعتقال غير القانوني حتى اليوم.

وحسب ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني اعتقل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 أكثر من 19 ألف طفل فلسطيني.