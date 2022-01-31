سياسة
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لأول مرة منذ تأسيسها.. تعيين امرأة وكيلاً بوزارة الشؤون الإسلامية السعودية
عين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الدكتورة ليلى القاسم، وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام كامل.
لأول مرة منذ تأسيسها.. تعيين امرأة وكيلاً بوزارة الشؤون الإسلامية السعودية
تعيين أول وكيلة من العنصر النسائي في وزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيسها / AA
31 يناير 2022

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة ليلى القاسم وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام كامل.

وتعد ليلى القاسم أول وكيلة في وزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيسها، وكانت قد أسندت إليها في قرار سابق إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتب وزير الشؤون الإسلامية، في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.

ويأتي القرار الذي أصدره الوزير آل الشيخ في إطار "الجهود التي يبذلها لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة، مواكباً لرؤية المملكة 2030 وإيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة".

وعملت ليلى بنت حمد عبد الرحمن القاسم مديرة إدارة الحوكمة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما عملت القاسم سابقاً في وزارة التعليم، وهي محاضِرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع ومتخصصة في الحوكمة (حوكمة التعليم - القطاع العام) وخبيرة في التخطيط الاستراتيجي وأنظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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