سياسة
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أردوغان: تركيا أكثر دولة حسنت أجور المعلمين في العقدين الأخيرين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعد أكثر دولة حسنت أجور المدرسين في العقدين الأخيرين مقارنة مع الدول الأوروبية.
أردوغان: تركيا أكثر دولة حسنت أجور المعلمين في العقدين الأخيرين
تركيا أكثر دولة حسنت أجور المعلمين في العقدين الأخيرين / AA
31 يناير 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعد أكثر دولة حسنت أجور المدرسين في العقدين الأخيرين مقارنة مع الدول الأوروبية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الاثنين خلال مشاركته في حفل تعيين 15 ألف مدرس جديد أقيم في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن تركيا ستكمل الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي من دون انقطاع.

وأردف قائلاً: "على الرغم من المصاعب التي تسبب بها الوباء فقد أصبحنا واحدة من الدول القليلة التي يمكنها مواصلة أنشطتها التعليمية في جميع أنحاء البلاد من دون انقطاع".

وتابع: "علينا تحديث محتوى التعليم وتطويره، وبخاصة المناهج الدراسية، وتقديم الأنسب لأطفالنا. ولا يمكن أن نفرط بأي من أطفالنا لصالح أي منظمة أو شبكة أو أيديولوجية منحرفة وهامشية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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