سياسة
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وزيرة مغربية: أنفاق منجمية تُستغل في الهجرة غير النظامية شرقي البلاد
قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي إنه: "يوجد استغلال للأنفاق المنجمية بإقليم جرادة قرب الحدود مع الجزائر، في الهجرة غير النظامية".
وزيرة مغربية: أنفاق منجمية تُستغل في الهجرة غير النظامية شرقي البلاد
الوزيرة قالت إن موقع سيدي بوبكر بجرادة، أصبح ممراً مواتياً للهجرة غير الشرعية وبالتالي يشكل خطراً على الأمن العام
31 يناير 2022

قالت وزيرة مغربية، الاثنين، إن "الأنفاق المنجمية بإقليم جرادة (شرق) قرب الحدود مع الجزائر، أصبحت تستغل في الهجرة غير النظامية".

جاء ذلك في جواب لوزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي على سؤال برلماني نشره مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) على موقعه الإلكتروني.

وقالت الوزيرة: "موقع سيدي بوبكر بجرادة، أصبح ممراً مواتياً للهجرة غير الشرعية (غير النظامية) من وإلى الجزائر، وذلك عبر الأنفاق المنجمية، الشيء الذي أصبح يشكل خطراً على الأمن العام".

وأضافت: "منجم سيدي بوبكر، توقفت رخصة استغلاله في نهاية السبعينات، نتيجة نفاذ الاحتياطات الباطنية من المواد المعدنية".

وتابعت: "النشاط المنجمي في هذه المنطقة غير مشروع، ويزاوَل بأساليب محفوفة بالمخاطر وغير مؤطَّرة".

ومنذ عقود، تشهد العلاقات الجزائرية المغربية انسداداً على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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