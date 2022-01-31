سياسة
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إيلون ماسك يعرض 5 آلاف دولار على طالب جامعي لحذف حساب تويتر.. ما القصة؟
عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عاماً الحصول على مبلغ 5 آلاف دولار، مقابل أن يغلق الشاب حساب تويتر يتتبع طائرة الملياردير الخاصة، لكن جاك سويني رفض المبلغ.
إيلون ماسك يعرض 5 آلاف دولار على طالب جامعي لحذف حساب تويتر.. ما القصة؟
الحساب الذي أنشأه الشاب يتتبع طائرة الملياردير الخاصة وينشر تحركاتها  / AFP
31 يناير 2022

رفض جاك سويني، البالغ من العمر 19 عاماً من فلوريدا، عرضاً بقيمة 5000 دولار من رجل الأعمال إيلون ماسك، لحذف حساب يملكه الشاب على تويتر ويتتبع طائرة الملياردير الخاصة.

ويتابع الحساب Elon Musk's Jet أكثر من 150000 متابع، ويعتمد الحساب في عمله على روبوت طوره سويني لمراقبة رحلات ماسك، وينشر الحساب تغريدة عن رحلات طائرة ماسك الخاصة، أين ستهبط ومتى ستقلع.

وطور الطالب الجامعي جاك سويني قرابة 10 حسابات روبوت طيران أخرى تتعقب رحلات عمالقة التكنولوجيا البارزين، بما فيهم بيل غيتس وجيف بيزوس.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن فقد تواصل ماسك مع الطالب سويني وطلب منه حذف الحساب لدواعٍ أمنية كما عرض عليه مبلغا قدره 5000 دولار، وذلك لإغراء الشاب.

إلا أن الشاب رفض المبلغ وطلب 50 ألف دولار، إذ تساءل الشاب "هل توجد فرصة لزيادة هذا المبلغ إلى 50 ألف دولار؟". وأشار إلى أن المبلغ سيدعمه في الكلية وسيسمح له على الأرجح بالحصول على سيارة جديدة.

ماسك رد قائلاً إنه " ليس من الصواب الدفع مقابل إغلاق هذا الحساب"، ليرد الشاب على رجل الأعمال الأمريكي بأن "خيارات أخرى غير المكافآت مثل التدريب ستجعل حذف الحساب أسهل كثيراً" لكن ماسك لم يرد بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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