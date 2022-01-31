أعلنت الشرطة الأمريكية، العثور على جثة تشيسلي كريست، الفائزة بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2019، أسفل بناية سكنية في نيويورك أمس الأحد.

وأوضحت الشرطة، أن ملكة الجمال التي توفيت عن 30 عاماً، سقطت على الأرجح من أعلى أحد المباني في مانهاتن، وأنها "انتحرت" وفق شبكة CNN.

وقبل الحادث المأساوي بساعات، أرفقت كريست صورة لها بعبارة: "أتمنى أن يجلب لك هذا اليوم الراحة والسلام"، ونشرتها على إنستغرام.

من جانبها، أعلنت أسرتها في بيان أن ما حدث "حزين ومؤلم للغاية، فقد كان نورها مصدر إلهام للآخرين بجمالها وقوتها"، على حد وصفهم.

فازت كريست بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019، كما أنها عملت محامية في إحدى الشركات بعد حصولها على شهادة في القانون وماجستير إدارة الأعمال، ووصفتها أسرتها بأنها "كانت تناضل من أجل العدالة الاجتماعية".

فيما عملت أيضاً كمراسلة في برنامج إكسترا الترفيهي الشهير في الولايات المتحدة.