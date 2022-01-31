سياسة
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وسط هجمات الحوثيين.. إيران ترسل وفداً اقتصادياً كبيراً إلى الإمارات
ذكرت صحيفة طهران تايمز الإيرانية الاثنين أن "إيران سترسل وفداً اقتصادياً كبيراً إلى الإمارات في فبراير/شباط المقبل"، في زيارة تأتي على خلفية شن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، هجمات على الإمارات.
وسط هجمات الحوثيين.. إيران ترسل وفداً اقتصادياً كبيراً إلى الإمارات
الإمارات لم تؤكد الزيارة أو تنفيها حتى الآن / Reuters
31 يناير 2022

ذكرت صحيفة طهران تايمز الإيرانية الاثنين أن "إيران سترسل وفداً اقتصادياً كبيراً إلى الإمارات في شهر فبراير/شباط المقبل"، في زيارة تأتي على خلفية شن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، هجمات على الإمارات.

ولطالما كانت الإمارات أحد الروابط الرئيسية لإيران مع العالم الخارجي، لكن إعادة فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب للعقوبات في 2018، قلّص نصف التجارة الثنائية إلى سبعة مليارات دولار عام 2019، حسب بيانات البنك الدولي.

وأوضحت الصحيفة، أن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني سيزور دولة الإمارات على رأس الوفد الاقتصادي، اعتباراً من السادس من فبراير/شباط.

وأضافت: "خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام سيلتقي رضا فاطمي أمين أيضاً مع مسؤولين في الحكومة الإماراتية وقيادات القطاع الخاص لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية".

ونظمت الزيارة في إطار خطط الحكومة الإيرانية لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية مع دول في المنطقة، لا سيما جيران إيران الجنوبيين.

ولم تؤكد الإمارات الزيارة أو تنفيها حتى الآن.

ويتزامن إعلان الزيارة مع ثالث هجوم صاروخي على الإمارات من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تقاتل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والذي يضم الإمارات.

وعلى الرغم من استمرار دعم إيران للحوثيين فقد حاولت طهران وأبو ظبي تهدئة التوتر وتعزيز التجارة الثنائية.

وزار الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات، إيران في شهر ديسمبر/كانون الأول، وأعرب عن أمله في أن تكون الزيارة نقطة تحول في العلاقات الإيرانية الإماراتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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