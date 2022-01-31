سياسة
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ريال مدريد ينجح في انتزاع مبابي من باريس سان جيرمان.. ما المقابل؟
تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، مقابل راتب خيالي سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في العالم.
ريال مدريد ينجح في انتزاع مبابي من باريس سان جيرمان.. ما المقابل؟
سيجني اللاعب الفرنسي 25 مليون يورو سنوياً بعد خصم الضرائب، ما سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في العالم.  / AFP
31 يناير 2022

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، مقابل راتب إجمالي قدره 50 مليون يورو في الموسم، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

والصيف الماضي، كان النادي الإسباني على وشك التوقيع مع مبابي، بعد عرضه 180 مليون يورو على نادي باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن لاعبه مبكراً.

لكن النادي الفرنسي رفض معرضاً نفسه لخسارة لاعبه بالمجان، إذ ينتهي عقد مبابي في صيف 2022، وهو ما حدث بالفعل، إذا وافق اللاعب الدولي على الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

ومع الراتب المعروض عليه، سيجني اللاعب الفرنسي 25 مليون يورو سنوياً بعد خصم الضرائب، ما سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في العالم.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن ريال مدريد لن يعلن الصفقة رسمياً، حتى الانتهاء من مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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