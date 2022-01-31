بحثت الإمارات وتركيا، الاثنين، سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري والدفع بها إلى آفاق أوسع.

جاء ذلك خلال استقبال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، لتوغاي تونشير سفير تركيا لدى بلاده، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وحضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة، فضلاً عن الوفد المرافق للسفير التركي، وفق وام.

وأكد البواردي خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والعسكرية، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

وأضافت وام، أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد سفير تركيا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين، حسب الوكالة.

ونهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، شهدت العلاقات التركية-الإماراتية نقلة نوعية بالتزامن مع زيارة أجراها آنذاك، ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان تلبية لدعوة وجهها له الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشهدت تلك الزيارة توقيع الطرفين عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.