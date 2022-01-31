أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، أنّ الحكومة الإيرانية أبلغتها بأنّها أوقفت الإنتاج في مجمّع تيسا النووي في مدينة كرج (غرب طهران) بعدما استهدفته في يونيو/حزيران عملية تخريب اتّهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها، مشيرة إلى أنّ عمليات الإنتاج نُقلت إلى مكان آخر.

ويضمّ مجمّع تيسا النووي ورشة لتصنيع مكوّنات لأجهزة الطرد المركزي وآلات تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وكانت الجمهورية الإسلامية أعلنت أنّها أحبطت في هذا المجمّع الصيف الفائت عملية تخريب تقف وراءها إسرائيل. ويومها لم تسمح السلطات الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول هذه المنشأة لاستبدال معدات المراقبة التي تضرّرت بفعل الهجوم المفترض.

وفي ديسمبر/كانون الأول الفائت توصّلت طهران والوكالة الدولية إلى اتفاق بموجبه رُكبت كاميرات مراقبة جديدة.

لكنّ إيران قرّرت نقل عمليات الإنتاج من مجمّع تيسا إلى موقع جديد في أصفهان (وسط)، حيث تمتلك الجمهورية الإسلامية منشأة نووية رئيسية، حسبما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الوكالة في بيان أصدرته في مقرّها في فيينا إثر تقرير سلّمه مديرها العام رافايل غروسي إلى الدول الأعضاء إنّها "تمكّنت من تعديل إجراءات المراقبة وفقاً لذلك".

وأضافت الوكالة الدولية المسؤولة عن مراقبة الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي أنّ "المفتّشين وضعوا أختاماً على الآلات في ورشة كرج وأغلقوها بإحكام وسحبوا الكاميرات من هذه الورشة ثم ركّبوا هذه الكاميرات في منشأة أصفهان قبل أن تبدأ الإنتاج".

من جهته قال دبلوماسي أوروبي إنّ "إيران قرّرت نقل الإنتاج إلى منشأة أصفهان لدواعٍ أمنية بعد الهجوم الذي استهدف مجمّع تيسا في 23 يونيو/حزيران الفائت"، مؤكّداً أنّ الموقع الجديد محمي بشكل أفضل.

ومنذ أشهر، تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مفاوضات تهدف الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات مدرجة فيه.

وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين الإيرانيين والأمريكيين.

وبدأت مباحثات فيينا في أبريل/نيسان 2021، وعلّقت في يونيو/حزيران تزامناً مع انتخاب المحافظ إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، خلفاً لحسن روحاني الذي أبرم الاتفاق في عهده.

واستؤنفت المحادثات في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. ويقرّ الأطراف المعنيون بأنّ التفاوض يحقق تقدّماً في الآونة الأخيرة، لكن تبقى نقاط عدة عالقة.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها النووية.