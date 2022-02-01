سياسة
2 دقيقة قراءة
"طالبان" تنفي مزاعم الأمم المتحدة بقتلها مسؤولين أفغان سابقين
زعم تقرير للأمم المتحدة أن حركة طالبان قتلت أكثر من 100 جندي ومسؤول أفغاني منذ استيلائها على السلطة في أغسطس/آب الماضي، وهو ما نفته الحركة.
"طالبان" تنفي مزاعم الأمم المتحدة بقتلها مسؤولين أفغان سابقين
ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة / AA
1 فبراير 2022

نفت حركة "طالبان" الاثنين صحة ادعاء الأمم المتحدة أن مقاتلي الحركة قتلوا أكثر من 100 مسؤول أفغاني سابق منذ توليها السلطة في أغسطس/آب الماضي.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في تغريدة عبر تويتر إن معلومات الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل مئات من أعضاء الحكومة السابقة بعد تولينا السلطة "غير صحيحة".

وأضاف أنه "بعد العفو العام لا يسمح لأحد بإيذاء أحد".

وأكد أنه "إذا كانت توجد أي من عمليات القتل المزعومة نتيجة انتقام شخصي، فسيجري التحقيق مع الجناة ومعاقبتهم".

وفي بيان منفصل نفت وزارة الداخلية المؤقتة التقرير الأممي.

واستطردت بأن "بعض الحوادث التي استُهدف فيها مسؤولون عسكريون في الإدارة السابقة على أساس العداء الشخصي تخضع للتحقيق".

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بعدم الاعتماد على معلومات من "دوائر متحيزة" وأن تكون "مدركة للحقائق".

وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه توجد "مزاعم موثوقة" بأن "طالبان" قتلت أكثر من 100 جندي ومسؤول أفغاني منذ أغسطس/آب الماضي.

وأضاف التقرير أن أكثر من ثلثَي الضحايا قُتلوا خارج نطاق القضاء على يد "طالبان" أو الجماعات التابعة لها.

ودخلت "طالبان" العاصمة كابل في 15 أغسطس/آب 2021 من دون مقاومة من الجيش الأفغاني أو رئيس البلاد أشرف غني الذي فر خارج البلاد.

ووعدت الحركة بعفو عام عن المرتبطين بالحكومة السابقة والقوات الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us