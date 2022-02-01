سياسة
3 دقيقة قراءة
بلجيكا تمنح موظفي الخدمة المدنية حق قطع الاتصال عن العمل بعد انتهاء الدوام
يسمح القانون الجديد لنحو 65 ألف عامل فيدرالي في بلجيكا بالاحتفاظ بحق عدم التواصل خارج ساعات العمل العادية، وذلك تجنّباً للإجهاد والإرهاق وحتى لا يشعر الموظفون بأنهم مجبرون على أن يكونوا دائماً متاحين.
بلجيكا تمنح موظفي الخدمة المدنية حق قطع الاتصال عن العمل بعد انتهاء الدوام
وزيرة الإدارة العامة البلجيكية: من دون الحق في قطع الاتصال عن العمل، ستكون النتيجة هي الإجهاد والإرهاق
1 فبراير 2022

لن يحتاج موظفو الخدمة المدنية البلجيكيون بعد الآن إلى الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية بعد أن أصبحت بلجيكا أحدث دولة أوروبية تمنح العمال الحق في قطع الاتصال عن العمل بعد انتهاء ساعات الدوام.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أنّ القانون الذي يدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء يعني أنّ 65 ألف مسؤول فيدرالي في بلجيكا أصبحوا قادرين على قطع كل سُبل التواصل في نهاية يوم العمل العادي، ما لم تكن توجد أسباب "استثنائية" لعدم فعل ذلك.

كما توجد خطط حكومية لتوسيع هذا الحق ليشمل موظفي القطاع الخاص على الرغم من معارضة بعض مجموعات الأعمال.

وقالت الصحيفة البريطانية إنّ هذا التصوّر قد تفاقم بسبب ضرورة العمل من المنزل خلال جائحة كورونا، وهو وضع من المحتمل أنّه أدّى إلى تغييرات دائمة في عادات الناس.

وصرحّت بترا دي سوتر وزيرة الإدارة العامة البلجيكية بأنّ القانون ضروري لمحاربة الثقافة التي تُشعِر الموظفين بـ"أنهم يجب أن يكونوا دائماً متاحين".

وأردفت دي سوتر بأنّه من دون الحق في قطع الاتصال "ستكون النتيجة الإجهاد والإرهاق وهذا هو المرض الحقيقي اليوم".

وتدرس الحكومة الفيدرالية بالبلاد أيضاً اقتراحاً للانتقال إلى نظام أربعة أيام دوام فقط في الأسبوع، على أن ترتفع ساعات الدوام من 38 إلى 40 ساعة للموظفين بدوام كامل، ما يعني أيام عمل أطول ولكن عطلة نهاية أسبوع لمدة ثلاثة أيام.

واتّبعت بلجيكا الاتجاه الذي حدّدته في أوروبا من قبل شركة "فولكس فاجن" الألمانية، التي قرّرت عام 2012 منع بعض الموظفين الرد على رسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل من أجل تجنّب الإرهاق.

وذهبت البرتغال إلى أبعد من ذلك العام الماضي بالموافقة على تشريع يمكن بموجبه أن يتعرّض أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 10 موظفين للغرامات حال إرسالهم رسائل نصية أو بريداً إلكترونياً أو تواصلوا هاتفياً مع العمال بعد انتهاء دوامهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أيّد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو المفوضية الأوروبية لصياغة قانون على مستوى الاتحاد الأوروبي من شأنه حماية العمال الذين يرغبون في "قطع الاتصال" خارج ساعات العمل.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us