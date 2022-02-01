توفي اللواء المصري محمد عبد السلام المحجوب الشهير بـ"الريس زكريا"، عن عمر ناهز 86 عاماً.

ووفق وكالة الأنباء المصرية: "توفي اللواء محمد عبد السلام المحجوب مساء الاثنين، وهو وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسكندرية (شمال) والإسماعيلية (شمال شرق) الأسبق".

وحسب وسائل إعلام محلية "تقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد آل رشدان (شرقي القاهرة)، والعزاء غداً الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر (غربي القاهرة)".

والمحجوب كان ضابطاً شهيراً في جهاز المخابرات العامة، وجسدت الدراما المصرية دوره في مسلسل "دموع في عيون وقحة" باسم "الريس زكريا"، الذي تولى مسؤولية عملية استخبارية عقب نكسة عام 1967.

وكان المحجوب تولى منصب نائب مدير المخابرات المصرية أثناء محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام 1996.

كما بات اللواء المحجوب أشهر محافظ للإسكندرية (شمال) إذ لقبه أهالي المدينة بـ"المحبوب" نظراً إلى إسهاماته في تنفيذ مشروعات أدت إلى نقلة حضارية فيها بين عامَي 1997 و2006.