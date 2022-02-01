سياسة
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لبحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. الرئيس أردوغان يزور أوكرانيا الخميس
من المتوقّع أن يسعى الرئيس أردوغان خلال زيارته لتخفيف حدة التوتر الذي نشب بين روسيا وأوكرانيا الفترة الأخيرة. كما سيتخلّل الزيارة عقد الدورة العاشرة للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة الرئيسين التركي والأوكراني.
لبحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. الرئيس أردوغان يزور أوكرانيا الخميس
ستُجرَى الزيارة بمناسبة الذكرى الثلاثين لبدء العلاقات بين تركيا وأوكرانيا / AA
1 فبراير 2022

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى أوكرانيا الخميس للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبحث سبل التعاون وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وكييف.

ومن المتوقّع أن يسعى الرئيس أردوغان خلال زيارته لتخفيف حدة التوتر الذي نشب بين روسيا وأوكرانيا الفترة الأخيرة، إذ سبق أن صرّح بإمكانية أن تلعب بلاده دور الوساطة لمنع أيّ حراك عسكري روسي محتمل، إضافة إلى إعلانه نية "جمع الرئيسين الروسي والأوكراني وجهاً إلى وجه في أسرع وقت ممكن".

وسيتخلّل الزيارة التي ستُجرى بمناسبة الذكرى الثلاثين لبدء العلاقات بين تركيا وأوكرانيا، عقد الدورة العاشرة للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة الرئيسين أردوغان وزيلينسكي.

آفاق اقتصادية وتجارية

بلغ حجم التجارة بين أنقرة وكييف نحو 7.42 مليار دولار عام 2021، إذ تعتمد أوكرانيا على الواردات التركية في مجالات الصناعات الدفاعية والصلب والسفن والخدمات وقطاع تكييف الهواء والأثاث والورق ومنتجات الغابات وصناعة السيارات والتبغ والفواكه الطازجة والمنتجات النباتية.

وصرّح رئيس مجلس الأعمال التركي-الأوكراني ديك روشين جيتين بأنّه من المنتظر توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي إلى كييف، مؤكّداً أنّ: "اتفاقية التجارة الحرة هي قضية مطروحة على جدول الأعمال منذ سنوات عديدة".

وأضاف جيتين أنّه ستجري مناقشة قضايا مثل تقليص التعريفات الجمركية والتدابير التجارية بين البلدين أو إلغائها.

وزاد: "وفقاً لأرقام معهد الإحصاء التركي بلغت صادراتنا إلى أوكرانيا 2.1 مليار دولار في عام 2020، و2.9 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 43%".

وتابع: "ستزيد وارداتنا من المنتجات الأوكرانية هذا العام، فبينما بلغت قيمتها 2.59 مليار دولار عام 2020، تضاعفت العام الماضي لتبلغ 4.52 مليار دولار، بزيادة قدرها 87%".

ولفت جيتين إلى أنّه حال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، فإنّ حجم التجارة بينهما سيصل إلى 10 مليارات دولار خلال فترة وجيزة.

مصدر:TRT عربي
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