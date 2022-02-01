نالت وزارة الخارجية التركية جائزة أفضل مركز استعلامات في العالم، لتوفيرها خدمة الاستعلامات في سفاراتها وقنصلياتها بالعالم.

وحسب تغريدة لوزارة الخارجية الثلاثاء نالت خدمة الاستعلامات في الممثليات الدبلوماسية حول العالم، جائزة أفضل مركز استعلامات في فئة أفضل خدمة حكومية ضمن المسابقة التي ينظمها مركز الاتصال العالمي.

وقدم المركز التهنئة للعاملين في خدمة الاستعلامات التركية، للتسهيلات التي يقدمها لمواطني البلاد في كافة أنحاء العالم.

وتأسس مركز الاستعلامات القنصلية في 2005، وبلغ عدد الاستفسارات التي أجاب عنها نحو 7 ملايين، ويعمل فيه 69 موظفاً على مدار 24 ساعة.