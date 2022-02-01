أعلنت منظمة الهلال الأحمر العراقي، الثلاثاء، العثور على رفات 629 عسكرياً قضوا في الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

ودعت المنظمة في بيان، ذوي قتلى الحرب إلى تسلم رفات 629 عسكرياً قضوا في النزاع المسلح بين البلدين، الذي استمر 8 سنوات.

وقالت إنها "نشرت بالتنسيق مع قسم الأسرى والمفقودين التابع لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع، قوائم بأسماء الضحايا الذين فُقدوا أثناء الحرب بين العراق وإيران وعُثر على رفاتهم، وتضم القوائم أسماء 629 شخصاً".

ودعت أهالي القتلى العراقيين إلى تسلم رفات ذويهم من مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، دون تفاصيل حول وقت ومكان العثور عليها.

وتتولى لجنة مشتركة تضم العراق ممثلة بعدة مؤسسات أبرزها الهلال الأحمر، وإيران واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، البحث عن رفات مئات المفقودين في الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي، بينما لا تتوفر إحصائيات رسمية حول أعداد المفقودين.

وخاض البلدان الجاران حرباً عنيفة امتدت 8 سنوات (1980-1988)، خلّفت نحو مليون قتيل من الجانبين (حسب إحصاءات غير رسمية)، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.

وتسود علاقات وثيقة بين البلدين منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة واشنطن، وتقود العراق حالياً حكومة ذات أغلبية شيعية مقربة من طهران.