سياسة
2 دقيقة قراءة
إطلاق نار قرب القصر ولا معلومات عن الرئيس.. ماذا يحدث في غينيا بيساو؟
أكّد شهود عيان سماعهم دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو، في تطور أثار تخوّفات عدة، إذ سارعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتنديد بما وصفته بمحاولة انقلاب في بلد يعاني من عدم الاستقرار السياسي منذ فترة طويلة.
إطلاق نار قرب القصر ولا معلومات عن الرئيس.. ماذا يحدث في غينيا بيساو؟
الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو يُعتقد أنه كان داخل القصر الرئاسي وقت الهجوم / AFP
1 فبراير 2022

أفاد شهود عيان، الثلاثاء، بسماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو، ما أثار تخوّفات من محاولة انقلاب في البلد الواقع غرب إفريقيا.

وذكرت الإذاعة الحكومية أن "إطلاق النار ألحق أضراراً بالقصر الحكومي وأن الغزاة يحتجزون مسؤولين حكوميين".

ويُعتقد أن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، وهو جنرال عسكري سابق، كان داخل القصر الرئاسي وقت الهجوم.

وأُعلِن فوز إمبالو في انتخابات 2020، على الرغم من الطعن في النتائج من طرف دومينغوس سيموس بيريرا.

ومنذ حصولها على الاستقلال عن البرتغال عام 1974، شهدت غينيا بيساو أربعة انقلابات وأكثر من اثنتي عشرة محاولة انقلاب.

من جهتها نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بما وصفته بمحاولة انقلاب في غينيا بيساو التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي منذ فترة طويلة.

وقالت المجموعة: "إيكواس تتابع بقلق بالغ تطور الوضع في غينيا بيساو.. حيث يطلق الجيش النار حول القصر الحكومي".

وأضافت: "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تستنكر محاولة الانقلاب هذه وتحمّل الجيش مسؤولية سلامة الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو وأعضاء حكومته".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us