قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إنّ "الولايات المتحدة وحلفاءها تجاهلوا المطالب الأمنية لروسيا".

وفي أول تعليقاته حول التوترات المتصاعدة مع الغرب بشأن أوكرانيا منذ أكثر من شهر، قال بوتين إن "الكرملين لا يزال يدرس ردَّ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على المطالب الأمنية الروسية التي تلقّاها الأسبوع الماضي".

إلا أنه قال إنّ "من الواضح أن الغرب تجاهل المطالب الروسية بألا يتوسع الناتو ليشمل أوكرانيا والجمهوريات السوفييتية السابقة الأخرى ويمتنع عن نشر أسلحة هجومية بالقرب من روسيا ويتراجع عن انتشار الناتو في أوروبا الشرقية".

وقال بوتين إن "رفض الولايات المتحدة وحلفائها الاستجابة للمطالب الروسية ينتهك الالتزامات المتعلقة بالأمن التي قطعوها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضاف أنه "بينما يؤكد الحلفاء الغربيون على حرية كل دولة في اختيار التحالفات، فإنهم يتجاهلون مبدأ عدم تجزئة الأمن المنصوص عليه في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وينطوي ذلك على مبدأ رفض تعزيز أمن دولة على حساب الآخرين".