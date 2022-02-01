سياسة
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"أمننا لا يتجزأ".. بوتين يتّهم واشنطن وحلفاءها بتجاهل مطالب روسيا الأمنية
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو بتجاهل المطالب الأمنية لروسيا، مؤكداً أن رفض القوى الغربية الاستجابة للمطالب الروسية ينتهك الالتزامات التي قطعتها بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
"أمننا لا يتجزأ".. بوتين يتّهم واشنطن وحلفاءها بتجاهل مطالب روسيا الأمنية
#IVP53 : Kiev accuse Moscou d'accroître ses livraisons militaires aux séparatistes / AFP
1 فبراير 2022

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إنّ "الولايات المتحدة وحلفاءها تجاهلوا المطالب الأمنية لروسيا".

وفي أول تعليقاته حول التوترات المتصاعدة مع الغرب بشأن أوكرانيا منذ أكثر من شهر، قال بوتين إن "الكرملين لا يزال يدرس ردَّ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على المطالب الأمنية الروسية التي تلقّاها الأسبوع الماضي".

إلا أنه قال إنّ "من الواضح أن الغرب تجاهل المطالب الروسية بألا يتوسع الناتو ليشمل أوكرانيا والجمهوريات السوفييتية السابقة الأخرى ويمتنع عن نشر أسلحة هجومية بالقرب من روسيا ويتراجع عن انتشار الناتو في أوروبا الشرقية".

وقال بوتين إن "رفض الولايات المتحدة وحلفائها الاستجابة للمطالب الروسية ينتهك الالتزامات المتعلقة بالأمن التي قطعوها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضاف أنه "بينما يؤكد الحلفاء الغربيون على حرية كل دولة في اختيار التحالفات، فإنهم يتجاهلون مبدأ عدم تجزئة الأمن المنصوص عليه في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وينطوي ذلك على مبدأ رفض تعزيز أمن دولة على حساب الآخرين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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