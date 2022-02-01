سياسة
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الرئيس أردوغان يؤكد: لا نريد حرباً بين روسيا وأوكرانيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تريد أبداً نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال أردوغان: "كل همنا حل المشكلة بين أوكرانيا وروسيا. لا نريد قطعاً مثل هذه الحرب بينهما التي يجري الحديث عنها طوال الوقت".
الرئيس أردوغان يؤكد: لا نريد حرباً بين روسيا وأوكرانيا
الرئيس أردوغان يؤكد: لا نريد حرباً بين روسيا وأوكرانيا / AA
1 فبراير 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تريد أبداً نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة شباب في مكتبة أقجة أبات في إطار زيارته إلى ولاية طرابزون شمالي البلاد مؤخراً.

وقال أردوغان حسب مشاهد اللقاء التي نشرت الثلاثاء: "كل همنا حل المشكلة بين أوكرانيا وروسيا. لا نريد قطعاً مثل هذه الحرب بينهما التي يجري الحديث عنها طوال الوقت".

وأضاف: "هذا تطور لا يبشر بالخير للمنطقة. نحن كدولة في حلف شمال الأطلسي أيضاً لا نريد مثل هذا الشيء ولا نقبله. السيد الأمين العام للحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يمهد الطريق أمامنا بتصريحاته. آمل أن نحل هذا الأمر بالسلام".

ونوه أردوغان إلى أنه سيجري زيارة إلى أوكرانيا خلال فبراير/شباط الحالي، وأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا.

وأكد الرئيس التركي على أن العلاقات مع روسيا في وضع جيد بشأن المنتجات الاستراتيجية، وفي مستوى متقدم في مسألة الغاز الطبيعي.

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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