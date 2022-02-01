سياسة
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بقيمة 6.4 مليار دولار.. السعودية تعتزم الاستثمار في "تكنولوجيا المستقبل"
تعتزم السعودية استثمار 6.4 مليار دولار في مجال تكنولوجيا المستقبل، في إطار سعيها إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
بقيمة 6.4 مليار دولار.. السعودية تعتزم الاستثمار في "تكنولوجيا المستقبل"
المؤتمر التقني الدولي "ليب" في العاصمة السعودية الرياض
1 فبراير 2022

تعتزم السعودية استثمار 6.4 مليار دولار في مجال تكنولوجيا المستقبل، وفق ما أعلنت الثلاثاء، حيث تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وذكرت قناة الإخبارية الحكومية، أنّ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، أعلن عن هذا الاستثمار الكبير خلال المؤتمر التقني الدولي "ليب" المنعقد في الرياض.

وأشارت إلى أنّ المبلغ يهدف إلى "دعم التقنيات المستقبلية والشركات الناشئة وريادة الأعمال التقنية"، فيما تحاول السعودية، بحسب مراقبين، اجتذاب الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية للعاصمة الرياض من جارتها الإمارات، فيما يتضمّن الاستثمار المعلن عنه مساهمات من شركات سعودية كبرى.

وأعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، إطلاقها صندوقاً بقيمة مليار دولار لدعم الشركات الناشئة التي تخدم أهداف التحول التقني.

وقالت الشركة في بيان إنّ "الصندوق يهدف لتوجيه استثماراته نحو الشركات ذات الريادة في مختلف المجالات والقطاعات، التي تمتلك ابتكارات وتقنيات وحلول قابلة للتوسّع والتغيير".

وأضافت أنّ الاستثمارات ستشمل "شركات ناشئة في العديد من القطاعات في مراحلها المبكرة، منها التقنيات المالية والصناعية، والرعاية الصحية، وحلول التعليم".

من جهتها، أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس.تي.سي" عزمها على استثمار مليار دولار لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 35 مليون نسمة، وغالبيتهم دون سنّ الخامسة والعشرين.

وتسعى المملكة إلى توفير فرص تنموية وتنويع مصادر دخل اقتصادها وفقاً لأهداف "رؤية المملكة 2030" التي أطلقها ولي العهد في العام 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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