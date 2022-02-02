سياسة
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"نسر الشتاء".. الدفاع التركية: ضربنا أهدافاً للإرهابيين بشمال العراق وسوريا
قالت وزارة الدفاع التركية إنّ طائراتها الحربية استهدفت كهوفاً وأنفاقاً ومخازن ذخيرة وما يسمّى بالمقرات ومعسكرات التدريب التابعة لتنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي في مناطق المالكية وسنجار بشمال العراق وسوريا.
"نسر الشتاء".. الدفاع التركية: ضربنا أهدافاً للإرهابيين بشمال العراق وسوريا
"الدفاع" التركية: جاءت العملية "نسر الشتاء" في إطار القضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية من شمال العراق وسوريا
2 فبراير 2022

صرّحَت وزارة الدفاع التركية الأربعاء بأنّ طائرات حربية تركية ضربت أهدافاً لإرهابيين تابعين لتنظيم PKK/YPG/PYD، من بينها معسكرات تدريب ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إنّ العملية "نسر الشتاء" جاءت في إطار "القضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية من شمال العراق وسوريا ولضمان أمن حدودنا".

ولفت البيان إلى أنّ تحييد الإرهابيين يجري في إطار الحق في "الدفاع عن النفس، الناشئ عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "استُهدِفَت ملاجئ الإرهابيين والكهوف والأنفاق ومخازن الذخيرة وما يسمّى بالمقرات ومعسكرات التدريب في مناطق المالكية وسنجار".

وشدّد بيان الوزارة التركية على "إظهار أقصى درجات الحساسية لسلامة أرواح وممتلكات السكان المدنيين وحماية البيئة".

وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك. ولم يُعلَن عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.

وسبق أن شنّت الطائرات الحربية التركية ضربات جوية مماثلة.

وكان PKK الإرهابي أوجد له موطئ قدم في نينوى (شمال)، بخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم داعش الإرهابي المنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يُسمّى "وحدات حماية سنجار".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأوّل 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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