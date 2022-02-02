قالت الولايات المتحدة إنّها سترسل طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات في أعقاب هجمات صاروخية نفّذتها جماعة الحوثي اليمنية، وشملت هجوماً أُحبِطَ، على قاعدة تستضيف قوات أمريكية.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي الثلاثاء، أن واشنطن سترسل المدمرة USS Cole المسلَّحة بصواريخ موجهة لمرافقة البحرية الإماراتية قُبيل زيارة السفينة لأبو ظبي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان: "أبلغ الوزير وليّ العهد أيضاً بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية، وكرسالة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد".

واعترضت الإمارات الاثنين صاروخاً في أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي، في ثالث هجوم من نوعه في غضون أسبوعين أعلنت المسؤولية عنه جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تقاتل تحالفاً تقوده السعودية ويضمّ الإمارات.

وقبل ذلك بأسبوع قال الجيش الأمريكي إنّه أطلق عدة صواريخ باتريوت لاعتراض صاروخين قال الحوثيون إنهم أطلقوهما على قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية.

وقال السفير الإماراتي لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنّ بلاده قد تحدّث قدراتها الدفاعية وتُجري محادثات مع الولايات المتحدة.

وأبلغ أوستن بن زايد أنّ الولايات المتحدة ستواصل تقديم معلومات للإنذار المبكّر والتعاون مع الإمارات بشأن الدفاع الجوي.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعماً للحكومة ضد الحوثيين. وسحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعباً مؤثّراً فيه.

وتعرّضت الدولة الثرية الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيَّرة شنّها المتمرّدون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.

وفي الهجوم الأول في 17 يناير/كانون الثاني قُتِلَ ثلاثة أشخاص بطائرات مُسيَّرة وصواريخ استهدفت أبو ظبي. وكان ذلك أول هجوم دامٍ على أراضي الإمارات أكّد الحوثيون مسؤوليتهم عنه وأعلن عنه الإماراتيون.

ونجحت الإمارات في اعتراض وتدمير صاروخين بعد أسبوع بمساعدة القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبو ظبي، قبل أن تعترض وتدمّر صاروخاً في هجوم ثالث.

وتشكّل الهجمات على الإمارات تصعيداً في الحرب اليمنية التي أطلق خلالها الحوثيون صواريخ وطائرات مُسيَّرة مراراً على السعودية.