أبرَمَ الجيش المصري اتفاقاً قيمته 1.66 مليار دولار مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية والعسكرية، لشراء أسلحة مدفعية من طراز "K-9 هاوتزر" بالإضافة إلى تصنيعها محلياً.

وأكّد الجيش المصري ورئاسة كوريا الجنوبية الاتفاق في بيانين الثلاثاء.

وقال المتحدّث باسم الجيش المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع تويتر إنّ "اللواء أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وقّع عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة «هاوتزر EGY k9A1» محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة هانوا الكورية الجنوبية".

ولم يكشف بيان الجيش المصري عن قيمة الاتفاق، لكن بيان الرئاسة الكورية الجنوبية أكّد أن العقد "تجاوز تريليونَي وون (1.66 مليار دولار)، ولا يمثّل فقط الصادرات الأكبر لمدفعية K-9 هاوتزر، ولكنّه أيضاً بمثابة فرصة للاعتراف مرة أخرى بتميُّز نظام الأسلحة في كوريا الجنوبية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الجنوبية "يونهاب" عن شركة "هانوا" أنّ هذا الاتفاق "يمثّل الظهور الأول لهذا النظام من المدفعية في إفريقيا (...) ويجعل مصر الدولة الأجنبية التاسعة التي تستخدمه".

وأفاد بيان الجيش المصري بأنّ الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع، وقّع مذكرات تفاهم مع وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية كانج إن.

وذكر البيان أنّه وُقّعت "مذكرتا تفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجستي ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي".

ويأتي الاتفاق المصري-الكوري الجنوبي بعد أيام من موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتَي معدّات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل 12 طائرة نقل "C-130J سوبر هيركيوليز" ومعدّات أخرى تابعة لها وأنظمة رادار للدفاع الجوي.

وأتت الصفقة على الرغم من قلق واشنطن حيال سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً بعدما علّقَت الخارجية الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار، بسبب عدم تحقيق مصر تحسُّناً في هذا الملفّ.

لكن في عام 2022 المالي الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأوّل 2021، خصّصَت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1.4 مليار دولار معظمها عسكري كما في السنة السابقة.

وتصف منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي"، مشيرةً إلى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرّد أنّهم مارسوا حقّهم في التعبير عن الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".

ويرفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار هذه الاتهامات، وأكّد في فاعليات ومناسبات عديدة أن رؤيته لحقوق الإنسان تتمثل في توفير الأمن والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء على اعتبار أن ذلك يُعَدّ أهمّ من حقّ التجمُّع المحظور عملياً في البلاد.