سياسة
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وزير الدفاع التركي: مستمرون في "نسر الشتاء" حتى القضاء على آخر إرهابي
دُمّرَت مخابئ وكهوف الإرهابيين في عملية "نسر الشتاء"، وقال وزير الدفاع التركي إن العملية تمت بنجاح، لكن العمل لن ينتهي حتى القضاء على آخر إرهابي.
وزير الدفاع التركي: مستمرون في "نسر الشتاء" حتى القضاء على آخر إرهابي
وزير الدفاع التركي: مستمرون في عملية "نسر الشتاء" حتى القضاء على آخر إرهابي
2 فبراير 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن عملية "نسر الشتاء" تمت بنجاح، لكن العمل لن ينتهي حتى القضاء على آخر إرهابي.

وأوضح أقار أنه مع عملية "نسر الشتاء" دُمّرَت ملاجئ ومخابئ وكهوف الإرهابيين على رؤوسهم، وشعروا مرة أخرى بنفس القوات المسلحة التركية على أعناقهم.

وخُطّطَت العملية التي نفّذتها تركيا ضد أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا بعناية، ونُفّذت بنجاح.

وأكد وزير الدفاع التركي أن انهيار تنظيم PKK الإرهابي في تسارع، "وقد فهم من يُسمَّون زعماء العصابة هذا، ونأمل أن يرى مَن هم أدنى منهم هذا الانهيار والاستسلام للعدالة".

وأضاف: "حُيّد عديد من الإرهابيين في عملية نسر الشتاء، ونحن نتابع النتائج من كثب. في الساعات والأيام القادمة سنتلقى النتائج النهائية للعملية من قنواتنا الاستخباراتية ومصادر أخرى".

وتابع: "سننقذ بلدنا وأمتنا من ويلات الإرهاب التي ابتُليَت بها على مدى 40 عاماً، نحن مصمّمون وقادرون على ذلك".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد الإرهابيين في مناطق المالكية-ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.

وأفادت الوزارة في بيان الأربعاء، بأن العملية تهدف إلى تحييد إرهابيي PKK/YPG وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود.

ولفتت إلى إبداء مراعاة قصوى في أثناء التخطيط للعملية وتنفيذها لسلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم إضافة إلى حماية البيئة.

وأكدت عودة الطائرات التي شاركت في العملية بأمان إلى قواعدها، مشددة على مواصلة العمليات حتى تحييد آخر إرهابي.

وتعليقاً على العملية، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في تغريدة، إن استراتيجية بلاده المتمثلة في تجفيف منابع الإرهاب تسهم كثيراً في أمن حدود البلاد ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تخدم السلم العالمي أيضاً، مؤكداً ضرورة زيادة دعم المجتمع الدولي لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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