ستخوض مصر بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ثالث نهائي لها في كأس الأمم الإفريقية قبل النهائي الفعلي، وذلك حين تواجه الخميس، في ياوندي، الكاميرون المضيفة في الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة والثلاثين من النهائيات القارية.

وقال مدرّب الفراعنة البرتغالي كارلوس كيروش: "تجاوزنا ساحل العاج في ثمن النهائي بركلات الترجيح والمغرب فيما يمكن اعتباره مباراتين نهائيتين، والآن نخوض واحدة أخرى ضد الكاميرون".

وخلافاً لمصر التي واجهت منتخبَيْن من العيار الثقيل في القارة السمراء في طريقها إلى دور الأربعة، كان مسار الكاميرون المضيفة أسهل كثيراً إذ تخطّت جزر القمر (2-1)، ثم فازت بهدفين مقابل لا شيء على غامبيا، التي تحتل أدنى ترتيب في تصنيف (فيفا) بين المنتخبات الـ24 في البطولة.

وستكون مباراة ياوندي ثأرية لمصر التي خسرت مواجهتها الأخيرة مع الكاميرون عام 2017 حين حرمتها الأخيرة من لقبها القاري الثامن بالفوز عليها 2-1 بعدما كانت متأخرة بهدف محمد النني.

"كرة القدم لا تتعلّق بشنّ حروب"

وردّ المدرّب البرتغالي على ما صدر عن رئيس الاتحاد الكاميروني النجم السابق صامويل إيتو الذي اعتبر مباراة نصف النهائي بمثابة "حرب"، قائلاً: "للأسف سأقول تعليقاً لا أريد قوله رداً على تصريحات صامويل إيتو، لأنه نسى أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الملعب (في إشارة إلى وفاة 8 مشجعين بسبب التدافع قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في ثمن النهائي على ملعب أولمبي)، وهو يقول إنّ مباراة مصر هي الحرب".

وتابع: "كرة القدم لا تتعلّق بشن حروب لكن كرة القدم تتعلّق بالفرحة والسعادة والاستمتاع"، مشدداً: "نحن هنا لإسعاد الجماهير وليس للتسبّب في وفاتهم".

وكان إيتو قال خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون بعد الفوز على غامبيا: "كل ما فعلتموه يتوقّف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنّها الحرب.. الحرب".

وعلّق مدرّب "الفراعنة" قائلاً: "سنرد على الحرب التي أعلنها إيتو عبر كرة قدم بأفضل أسلوب وبأفضل طريقة".

وأردف: "هذا ما يتوقعه الناس منا جميعاً وليست الحرب التي تحدث عنها إيتو، نحن نتحدث عن الشرف والكرامة فتوقفوا عن ذلك".

وبغض النظر إذا كان إيتو مخطئاً في توصيفه للمباراة، فإنّ مواجهة الخميس المقرّرة على ملعب أولمبي، ستكون معركة قاسية لكل من المنتخبين من أجل حجز بطاقة النهائي العاشر لمصر في البطولة والثامن للكاميرون.