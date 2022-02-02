سياسة
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زيادة 17%.. وزير التجارة التركي: صادراتنا تسجّل رقماً قياسياً في يناير
سجلت صادرات تركيا رقماً قياسياً في يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة زيادة 17% مقارنة بالشهر ذاته من 2021 لتبلغ 17.6 مليار دولار.
زيادة 17%.. وزير التجارة التركي: صادراتنا تسجّل رقماً قياسياً في يناير
وزير التجارة التركي: سجلت صادراتنا في يناير/كانون الثاني الماضي زيادة بنسبة 17% مقارنة بالشهر ذاته من 2021 / AA
2 فبراير 2022

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش الأربعاء، أن صادرات بلاده سجلت رقماً قياسياً في يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس المصدّرين الأتراك إسماعيل غُلّا، في قاعة مؤتمرات وزارة التجارة بأنقرة.

وقال موش: "سجلت صادراتنا في يناير/كانون الثاني الماضي زيادة بنسبة 17% مقارنة بالشهر ذاته من 2021 لتبلغ 17.6 مليار دولار".

وأضاف: "هذا الرقم هو أعلى رقم تصدير لشهر يناير/كانون الثاني على الإطلاق".

وأشار إلى أن الواردات التركية خلال يناير/كانون الثاني بلغت 28 مليار دولار، نتيجة ظروف الشتاء القاسية وغير المتوقعة في السنوات الأخيرة وزيادة أسعار الطاقة.

وكشف موش أن واردات الطاقة في يناير/كانون الثاني بلغت 9 مليارات دولار.

ومؤخراً قال موش إن تركيا حققت أرقاماً قياسية في قطاع التصدير خلال العام المنصرم، بجَنيِها 225.4 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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