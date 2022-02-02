قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "قوات بلاده قصفت ليلاً مواقع للإرهابيين في 3 مناطق في إطار عملية نسر الشتاء شمالي العراق وسوريا".

جاء ذلك في خطابه أمام الجمعية العامة لاتحاد رجال الأعمال الشباب في تركيا، بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وأضاف: "عندما قلت إننا سندخل أوكار الإرهابيين في غابار وجودي وتندورك وبيستلار ديرالار (مناطق في شمال العراق وشرق وشمال شرقي تركيا) كان البعض يسخر من ذلك. ها قد دخلنا إلى أوكارهم".

وأضاف: "قصفنا ليلاً مواقع (للإرهابيين) في 3 مناطق ولم يتمكنوا من العثور على مكان يفرون إليه".

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تدمير قرابة 80 موقعاً في 3 مناطق بمشاركة نحو 60 مقاتلة في إطار عملية نسر الشتاء شمالي العراق وسوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن "القوات المسلحة التركية دمرت مخابئ وأوكاراً وتحصينات وكهوفاً ومستودعات ذخيرة ومقرات قيادة ومعسكرات تدريب يستخدمها الإرهابيون في مناطق ديريك-المالكية شمالي سوريا وسنجار وقراجق شمالي العراق".

وأوضح البيان أنه جرى استهداف الإرهابيين وما يرتبط بهم فقط خلال العملية التي جرى إظهار حساسية كبيرة أثناء التخطيط لها وتنفيذها، كما كان الحال في العمليات السابقة.

وأشار إلى استخدام ذخيرة محلية الصنع بنسبة كبيرة خلال العملية التي روعى فيها إلى أقصى درجة سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم فضلاً عن حماية البيئة.

ولفتت الوزارة إلى أن مقاتلات وطائرات مسيرة انطلقت من 6 قواعد عسكرية شاركت في عملية نسر الشتاء.

وتابعت: "طائراتنا استهدفت بنجاح وبالتزامن مواقع الإرهابيين في قراجق على عمق 165 كيلومتراً وسنجار على عمق 85 كيلومتراً من الحدود العراقية، وديريك على عمق 9 كيلومترات من الحدود السورية".

كما أكدت قصف مبنى كان يستخدمه مسؤولو التنظيم الإرهابي لعقد الاجتماعات.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية جوية باسم نسر الشتاء ضد الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.

وأفادت بأن العملية تهدف إلى تحييد إرهابيي "بي كا كا / ك ج ك / ي ب ك" وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود.