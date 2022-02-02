ذكرت شبكة CNN نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تحددهم أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، أن القوات الأمريكية ستنتشر خلال الأيام المقبلة بعد أن وافق الرئيس جو بايدن رسمياً على نشر المزيد من العسكريين الأمريكيين في شرق أوروبا.

وكان البنتاغون قد وضع نحو 8500 جندي أمريكي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا بعد أن نشرت روسيا تعزيزات عسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وحسب المسؤولين فإن "عملية نشر القوات هي لإظهار الدعم لحلفائنا في الناتو، الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا"، موضحين أن "عمليات النشر ستشمل حوالي 2000 جندي أمريكي في بولندا وبضعة آلاف إضافية إلى دول جنوب شرق الناتو، بما في ذلك رومانيا".

وقالت الشبكة إنه من المتوقع أن يعلن البنتاغون أن الآلاف من القوات الأمريكية الإضافية ستنتشر في مواقع متقدمة في أوروبا"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة وضعت 8500 جندي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى في حالة استدعاء قوة استجابة تابعة لحلف شمال الأطلسي وكانت هناك حاجة إلى القوات الأمريكية بسرعة".

وأضافت المصادر أن "بعض القوات التي سيجري نشرها قريباً تتمركز بالفعل في أوروبا، في حين أن البعض الآخر سيأتي من الولايات المتحدة والتي هي موضوعة في حالة تأهب قصوى".