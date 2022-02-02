سياسة
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على عمق 60 متراً.. المغرب يواصل جهود إنقاذ طفل عالق ببئر
تواصل السلطات المغربية، جهود إنقاذ طفل عمره 5 سنوات، علق في بئر بعمق 60 متراً شمالي البلاد، منذ أمس الثلاثاء.
على عمق 60 متراً.. المغرب يواصل جهود إنقاذ طفل عالق ببئر
استعانت السلطات بجرافة لتوسيع فوهة البئر والوصول إلى الطفل
2 فبراير 2022

تواصل السلطات المغربية، الأربعاء، جهود إنقاذ طفل علق في بئر بعمق 60 متراً شمالي البلاد، منذ أمس الثلاثاء، حسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلام محلي.

وأفاد الناشطون ووسائل الإعلام، أن السلطات لا تزال تعمل من أجل إنقاذ الطفل الذي سقط في بئر تتبع منطقة تمروت بإقليم شفشاون منذ أمس الساعة 13:00 (توقيت.غرينتش)، دون معرفة ملابسات الحادثة.

وقال الإعلامي المغربي عبد الصمد بنعباد في تدوينة على فيسبوك: "هذا الولد لا أعرف أنا وأنت اسمه، لكن قضيته تهمنا، هذا الطفل يبلغ 5 سنوات، سقط في بئر بعمق 60 متراً وبقطر صغير جداً".

وأضاف: "باستطاعتك أنت وأنا والآخرين أن نساعد في إنقاذ حياة هذا الطفل".

بدوره دعا جلال عويطا، أحد رواد التطوع في البلاد، إلى إنقاذ الطفل.

وفي تدوينة على فيسبوك قال عويطا: "هناك محاولات لإخراج الطفل لكنها تظل ضعيفة في سباق الزمن، جعل قضية ريان أورام الآن قضية رأي عام ستضاعف من فرص نجاته، خصوصاً إذا تدخل خبراء وباحثون لأن أمر إخراجه معقد ويتطلب تظافر جهود الجميع".

من جهته، قال الحقوقي عبد المجيد أحراز، الموجود في موقع الحادث، في تدوينة على فيسبوك، إن "السلطات المحلية استقدمت جرافة للمساعدة في إنقاذ الطفل".

وأضاف: "ها هي السلطات المحلية مرابطة بعين المكان وأشغال إنقاذ الطفل بدأت بواسطة جرافة".

وحتى الساعة 14:50 (توقيت.غرينتش) لا يزال الطفل عالقاً داخل البئر في ظل تواصل الجهود لإنقاذه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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