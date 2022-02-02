أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، مساء الثلثاء، نشأت منذر، الذي ادعى "النبوة"، واتهمته بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى “دولة صديقة”، مصر.

وجرى إيقاف نشأت منذر في بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حالياً للتحقيق.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر قضائية، أن "مدعي النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على طلب قضائي، والذي تأيد لاحقاً بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وطلب من النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركاً معه، استناداً إلى أحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".

وينص منطوق المادة 317 المعدلة على أن "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات".

كما تنص المادة 474 على أن "من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها، على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات".