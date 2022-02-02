أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في عمان، الأربعاء، أنّ اجتماعاً وزارياً عربياً سيعقد مطلع مارس/آذار المقبل، لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وفق تصريحه لقناة "المملكة" الأردنية.

وقررت الجامعة العربية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تعليق عضويتها مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على نظام الأسد، مطالبة قوات النظام بـ"عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين".

ويدور جدل حالياً وانقسام بين الدول بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وبحث أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، "جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا ودعم العراق ولبنان" حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

كما جرى خلال اللقاء بحث "سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك" حيث أكد أبو الغيط والصفدي "ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حلّ الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله أبو الغيط "ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات"، مشيراً إلى "أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص".

وفي يناير/كانون الثاني 2019، قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن "المكان الطبيعي" لسوريا هو داخل جامعة الدول العربية.

ودعا العراق ولبنان إلى إعادتها إلى الجامعة، كما أعادت الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2018 فتح سفارتها لدى النظام، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.

أما الأردن فقد حافظ على علاقاته الدبلوماسية معها وأعاد فتح الحدود بين البلدين.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، في نهاية يناير/كانون الثاني 2019، إنه "لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية".

وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس/آذار 2019 بتونس، وجرى إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب كوفيد-19.