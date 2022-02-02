سياسة
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أقلّت السادات قبل 45 عاماً.. ما قصة الطائرة التي حملت غانتس إلى البحرين؟
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن وزير الدفاع بيني غانتس وصل إلى البحرين على متن الطائرة التي كانت في الأصل مستخدمة من قبل القوات الجوية المصرية وهبطت لأول مرة في إسرائيل عام 1977 وعلى متنها الرئيس المصري آنذاك أنور السادات.
أقلّت السادات قبل 45 عاماً.. ما قصة الطائرة التي حملت غانتس إلى البحرين؟
Israil Savunma Bakani Gantz'dan Bahreyn'e "surpriz" ziyaret / AA
2 فبراير 2022

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إلى البحرين، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، من المتوقع أن يوقع خلالها على أول مذكرة تفاهم أمنية بين تل أبيب ودولة خليجية، وفقاً للإعلام الإسرائيلي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن غانتس وصل إلى البحرين على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها وزير دفاع إسرائيلي هذه الدولة الخليجية أو تهبط فيها طائرة عسكرية إسرائيلية هناك.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن هذه الطائرة كانت في الأصل مستخدمة من قبل القوات الجوية المصرية وهبطت لأول مرة في إسرائيل عام 1977 وعلى متنها الرئيس المصري آنذاك أنور السادات.

وأضافت "اشترت إسرائيل الطائرة عام 2011 من شركة مدنية، ودخلت الخدمة مع السرب 120 لسلاح الجو الإسرائيلي".

وقالت جيروزاليم بوست إن زيارة غانتس تستغرق يومين، وأضافت أنه "من المتوقع أن يوقع غانتس مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني الفريق عبد الله بن حسن النعيمي وكذلك رئيس الأركان ذياب بن صقر النعيمي".

ورأت الصحيفة أن المذكرة ستضع "إطاراً متيناً للتعاون الأمني يضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين، مما يسمح بزيادة التعاون في مختلف المجالات، وستشمل عدداً من اتفاقيات الأسلحة والمبيعات الأخرى المتعلقة بالدفاع".

وأشارت إلى أن الصفقات العسكرية بين الجانبين تأتي في ظل استمرار التوترات مع إيران، ومشاركة البحرية الإسرائيلية في تدريبات بحرية واسعة النطاق تقودها القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين.

وأفادت الصحيفة أن غانتس سيلتقي أيضاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسيزور مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

وكانت إسرائيل والبحرين قد أعلنتا في عام 2020 عن تطبيع العلاقات رسمياً في إطار ما سميت اتفاقات أبراهام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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