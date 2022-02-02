أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن سيرسل 3 آلاف جندي إلى شرق أوروبا هذا الأسبوع وسط تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جون كيربي، متحدث البنتاغون، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تقف جنباً إلى جنب مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف كيربي أن الوضع قرب حدود أوكرانيا يتطلب تعزيز واشنطن "الموقف الرادع والدفاعي" على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وتابع أن 1000 جندي موجودون حالياً في ألمانيا سيجري نقلهم إلى رومانيا في الأيام المقبلة ليُضافوا إلى 900 جندي أمريكي موجودين هناك بالفعل.

وأوضح كيربي أن هذه القوات مصممة لردع العدوان وتعزيز قدراتنا الدفاعية في دول التحالف في الخطوط الأمامية".

ولفت إلى أن نحو 2000 جندي سينتقلون من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية إلى بولندا وألمانيا.

وقال: "أريد أن أكون واضحاً وجاداً بشأن شيء ما. هذه ليست تحركات دائمة. إنها تحركات مصممة للاستجابة للبيئة الأمنية الحالية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أول من نشر تقريراً بشأن نية الرئيس جو بايدن إرسال آلاف الجنود إلى أوروبا الشرقية خلال الأسبوع الجاري .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن حوالي 2000 جندي سيجري نقلهم من ولاية نورث كارولينا إلى بولندا وألمانيا، كما سيجري نقل 1000 جندي متمركزين في ألمانيا إلى رومانيا.

وقال إن البنتاغون قد ينفذ تحركات أخرى للقوات داخل أوروبا، إلى جانب إصدار أوامر لعدة آلاف من القوات الأخرى بالاستعداد للانتشار.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "ردع موسكو عن مهاجمة أوكرانيا" وتجنب الحرب في أوروبا الشرقية.

بدورها، أعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة نشر قوات في شرق أوروبا خطوة مدمرة تزيد من التوترات العسكرية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، مساء اليوم، إن قرار الولايات المتحدة نشر جيشها في أوروبا خطوة مدمرة تزيد من التوترات العسكرية، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأضاف أن "هذه الخطوة فقط لإسعاد السلطات في كييف ويمكنها الاستمرار في تخريب اتفاقيات مينسك دون عقاب".

والأسبوع الماضي، قال بايدن إنه سيرسل قوات أمريكية إلى دول حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، وإن البنتاغون وضع 8 آلاف و500 جندي في "حالة تأهب قصوى" لتعزيز الحلفاء.

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها مؤخراً قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.