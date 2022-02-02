سياسة
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بسبب علاقة غرامية مع زميلة عمل.. رئيس شبكة CNN يعلن استقالته
أعلن رئيس شبكة CNN جيف زوكر، استقالته من منصبه بسبب علاقة غرامية مع زميلة عمل. ومنذ ترؤسه الشبكة التلفزيونية في 2013، كان زوكر أحد أكثر المديرين التنفيذيين نفوذاً في قطاع الإعلام في الولايات المتحدة، وهدفاً متكرراً لهجمات الرئيس السابق دونالد ترمب.
بسبب علاقة غرامية مع زميلة عمل.. رئيس شبكة CNN يعلن استقالته
منذ ترؤسه الشبكة التلفزيونية في 2013، كان زوكر أحد أكثر المدراء التنفيذيين نفوذاً في قطاع الإعلام في الولايات المتحدة. / AFP
2 فبراير 2022

أعلن رئيس شبكة CNN جيف زوكر، الأربعاء، استقالته من منصبه بسبب عدم كشفه عن علاقة غرامية مع زميلة في الشبكة التلفزيونية الأمريكية.

وقال زوكر في رسالة لموظفي الشبكة "بالتأكيد أتمنى لو أن فترة عملي هنا انتهت بطريقة مختلفة" مضيفاً: "لكنها كانت فترة مدهشة وأحببت كل دقيقة"، ومؤكداً أن استقالته فورية.

ومنذ ترؤسه الشبكة التلفزيونية في 2013، كان زوكر أحد أكثر المديرين التنفيذيين نفوذاً في قطاع الإعلام في الولايات المتحدة، وهدفاً متكرراً لهجمات الرئيس السابق دونالد ترمب.

وفي رسالته، قال زوكر إنه في إطار تحقيق يتعلق بأحد مذيعي CNN، "سئلت بشأن علاقة بالتراضي مع أقرب زميلاتي، لقد عملت معها لأكثر من 20 عاماً".

وأضاف: "أقر بأن العلاقة تطورت في السنوات الأخيرة"، وتابع: "كان علي أن أكشف عنها عندما بدأت لكنني لم أفعل ذلك، لقد أخطأت".

وأوضحت CNN أن الزميلة هي مسؤولة التسويق أليسون غولست، التي قالت إنها باقية في عملها.

وقالت غولست في بيان نشرته الشبكة: "جيف وأنا صديقان مقربان وشريكان محترفان لأكثر من 20 عاماً".

وتابعت: "مؤخراً تغيرت علاقتنا خلال كوفيد، آسفة لأننا لم نكشف عنها في الوقت المناسب".

وأكدت أنها "فخورة جداً بالوقت الذي أمضيته في CNN وأتطلع إلى مواصلة العمل الرائع الذي نقوم به كل يوم".

وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن كلاً من زوكر وغولست مطلق.

وانضم زوكر إلى CNN آتياً من NBC حيث كان رئيساً ومديراً تنفيذياً لمجموعة يونيفرسال تلفيجن، التابعة لـNBC.

وأثناء فترة عمله في NBC، أطلق زوكر برنامج تلفزيون الواقع "ذا أبرينتس" الذي حمل ترمب إلى النجومية.

واختلف الرجلان بعد أن دخل قطب العقارات من نيويورك معترك السياسة، وأصبحت CNN الهدف المفضل لهجمات ترمب على وسائل الإعلام أثناء وجوده في البيت الأبيض.

وفي بيان نشرته الشبكة، قال جيسون كيلار الرئيس التنفيذي لوارنر ميديا (WarnerMedia) الشركة الأم لـCNN، إنه "سيعلن خطة قيادة مؤقتة في وقت قريب".

وقال كيلار "نشكر لجيف مساهماته في السنوات التسع الماضية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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