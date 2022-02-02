حصلت مصر على امتياز تصنيع إحدى أشهر الدبابات في العالم بمصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وفق ما أعلنت، الأربعاء، خلال مراسم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون العسكري بين مصر وكوريا الجنوبية.

ووقع نائب وزير الدفاع الفريق أحمد خالد، مذكرتي التفاهم في التعاون بمجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجيستي، ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي، للتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، حسب بيان للمتحدث العسكري.

كما وقع رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية، اللواء أركان حرب أسامة عزت، على عقد التدبير والتصنيع المشترك محلياً لمنظومة دبابات الهاوتزر K9A1 EGY، بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبالتعاون مع شركات من كوريا الجنوبية.

من جانبها، أوضحت كوريا الجنوبية أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 1.66 مليار دولار.

والصفقة تعد من أبرز نتائج المفاوضات العسكرية على هامش معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، وفق ما ذكرته صحف محلية.

يذكر أن منظومة الدبابات K9 من أقوى المنظومات من حيث مدى القذائف وطاقم المدفع، بالإضافة إلى قدرتها على تحمل أثر طلقات المدافع الثقيلة والصمود في مواجهة الهجمات الكيماوية والبيولوجية، بالإضافة إلى نظم رؤية ليلية وملاحة شديدة الدقة والوضوح.