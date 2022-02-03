صرّح المتحدّث باسم حكومة إقليم شمالي العراق جوتيار عادل، بأنّ "عمليات تركيا العسكرية في المنطقة ترجع إلى الوجود غير القانوني لتنظيم PKK الإرهابي".

جاء ذلك في تصريح صحفي الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء في حكومة إقليم شمالي العراق.

وأوضح عادل أنّ تنظيم "PKK" الإرهابي لا يقبل بحكومة وقيادة الإقليم، متسائلاً: "ماذا يفعل PKK في منطقتي سنجار وقنديل؟".

وأضاف أنّ" عمليات تركيا في المنطقة ترجع إلى الوجود غير القانوني لتنظيم PKK الإرهابي فيها".

وأكّد أنّ التنظيم الإرهابي وضع سكان المنطقة في موقف صعب للغاية، مُشيراً إلى أنّ مئات القرى أُخليَت من سكانها وأصبح الناس بلا مأوى.

وذكر أنّ "المنطقة باتت هي المتضررة، وأنّ هدف التنظيم هو إضعاف الإقليم".

يُذكر أنّ "PKK" الإرهابي، يتَّخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.