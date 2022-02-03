أعلن فصيل عراقي مسؤوليته عن إطلاق 4 طائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة فجر الأربعاء.

جاء ذلك في بيان نشر باسم فصيل (ألوية الوعد الصادق.. أبناء الجزيرة العربية) وتداولته حسابات محسوبة على الفصائل العراقية المقربة من إيران على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان: "(وجّه) أبناء الجزيرة العربية فجر اليوم ضربة إلى الإمارات بواسطة 4 طائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي".

وتوعد الفصيل بتوجيه ضربات أخرى قائلاً: "ستستمر ألوية الوعد الحق بتوجيه الضربات الموجعة إلى أن ترفع (...) الإمارات يدها عن التدخل في شؤون دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن والعراق".

وتابع: "ستكون الضربات القادمة أشد وقعاً وإيلاماً".

وهذا الفصيل غير معروف على مستوى العراق وكان بيانه الصادر الأربعاء يحمل الرقم اثنين.

ويعتقد مراقبون أن الفصائل العراقية المقربة من إيران بينها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق تتخفى وراء هذه الأسماء.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الإمارتية في بيان أنها "اعترضت ودمرت 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان".

وأشارت إلى أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".

ولم تُسَمِّ الوزارة الجهة المعادية، غير أنها سبق وأن أعلنت فجر الاثنين تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية تجاه الإمارات من دون خسائر.