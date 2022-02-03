سياسة
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كوكايين سام يقتل 17 شخصاً ويُدخل 56 إلى المستشفى في الأرجنتين
توفي ما لا يقل عن 17 شخصاً بعد تعاطي كوكايين يشتبه في أنه يحتوي على مادة سامة فيما نقل 56 آخرون إلى المستشفيات في عدة بلدات بمقاطعة بوينس آيرس في الأرجنتين.. ما القصة؟
كوكايين سام يقتل 17 شخصاً ويُدخل 56 إلى المستشفى في الأرجنتين
ذكر بيان لوزارة الصحة في المقاطعة الأربعاء أن عدد الحالات المرضية الشديدة بالمستشفيات في ازدياد / AFP
3 فبراير 2022

قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية، الأربعاء، إن "ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم في الأرجنتين بعد تعاطي كوكايين يشتبه بأنه يحتوي على مادة سامة"، إذ تزايدت الحالات المرضية في عدة بلدات في مقاطعة بوينس أيرس مترامية الأطراف.

وقال مصدر بالحكومة لرويترز إن "56 آخرين نقلوا إلى المستشفيات، مضيفاً أن المزيد يطلبون العناية الطبية في ثمان من بلديات المقاطعة بسبب الكوكايين السام".

ورجح المصدر أن ترتفع حصيلة الوفيات المسجلة في ثلاث بلدات حتى الآن.

مقاطعة بوينس أيرس هي الأكثر سكاناً في الأرجنتين وتضم كثيراً من ضواحي العاصمة التي تحمل نفس الاسم.

وذكر بيان لوزارة الصحة في المقاطعة الأربعاء أن عدد الحالات المرضية الشديدة بالمستشفيات في ازدياد.

واعتقلت قوات أمن المقاطعة بعض الاشخاص الذين يشتبه في أنهم باعوا المخدر، وذلك بعد حدوث أولى الوفيات أمس.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن عصابة مخدرات تسعى على الأرجح لخفض التكاليف وضعت المادة السامة لتقليل نسبة الكوكايين وسط حرب مع عصابات منافسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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