صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء بأنّ "تل أبيب عرضت المساعدة على الجيش اللبناني عدة مرات".

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن غانتس، الذي ألقى كلمة مسجّلة مسبقاً في مؤتمر استضافه معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، قوله إنّ "لبنان أصبح جزيرة عدم استقرار، وإنّ مواطنيه ليسوا أعداءنا".

وذكر أنّ الجيش الإسرائيلي عرض المساعدة على لبنان أربع مرات خلال عام واحد، بما في ذلك الأسبوع الماضي.

وأضاف: "إسرائيل ترغب في تقديم مساعدة للجيش اللبناني وسط نقص في الإمدادات الأساسية، وفقدانه أكثر من 5 آلاف جندي في الآونة الأخيرة".

وأردف وزير الدفاع الإسرائيلي أنّ "العرض الذي قدمته تل أبيب، والذي جرى تنسيقه من خلال قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان، يهدف إلى مساعدة الجيش اللبناني على مواجهة الدعم الإيراني الذي يغذي حزب الله".

من جهة أخرى، ذكرت هآرتس أنّ "مسؤولاً إسرائيلياً رفيعاً نفى مزاعم غانتس" مساء الأربعاء. وقال المسؤول إنّ "إسرائيل لم تعرض المساعدة على الجيش اللبناني، بل قدّمت مساعدات إنسانية للشعب اللبناني من خلال الأمم المتحدة عقب انفجار في أحد مرافئ لبنان مؤخّراً".

ووصل غانتس الأربعاء، إلى البحرين، في زيارة لم يُعلَن عنها مسبقاً، فيما أشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير دفاع إسرائيلي هذه الدولة الخليجية أو تهبط فيها طائرة عسكرية إسرائيلية هناك.