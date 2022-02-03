سياسة
2 دقيقة قراءة
آخرها من أسبوع فقط.. غانتس: إسرائيل عرضت عدة مساعدات على الجيش اللبناني
نقلت صحيفة هآرتس عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إنّ "تل أبيب ترغب في تقديم المساعدة للجيش اللبناني وسط نقص في الإمدادات الأساسية، وفقدانه أكثر من 5 آلاف جندي في الآونة الأخيرة، وإنّ هدف عرض المساعدات هو مواجهة الدعم الإيراني الذي يغذي حزب الله".
آخرها من أسبوع فقط.. غانتس: إسرائيل عرضت عدة مساعدات على الجيش اللبناني
غانتس: الجيش الإسرائيلي عرض المساعدة على لبنان أربع مرات خلال عام واحد، بما في ذلك الأسبوع الماضي / Reuters
3 فبراير 2022

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء بأنّ "تل أبيب عرضت المساعدة على الجيش اللبناني عدة مرات".

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن غانتس، الذي ألقى كلمة مسجّلة مسبقاً في مؤتمر استضافه معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، قوله إنّ "لبنان أصبح جزيرة عدم استقرار، وإنّ مواطنيه ليسوا أعداءنا".

وذكر أنّ الجيش الإسرائيلي عرض المساعدة على لبنان أربع مرات خلال عام واحد، بما في ذلك الأسبوع الماضي.

وأضاف: "إسرائيل ترغب في تقديم مساعدة للجيش اللبناني وسط نقص في الإمدادات الأساسية، وفقدانه أكثر من 5 آلاف جندي في الآونة الأخيرة".

وأردف وزير الدفاع الإسرائيلي أنّ "العرض الذي قدمته تل أبيب، والذي جرى تنسيقه من خلال قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان، يهدف إلى مساعدة الجيش اللبناني على مواجهة الدعم الإيراني الذي يغذي حزب الله".

من جهة أخرى، ذكرت هآرتس أنّ "مسؤولاً إسرائيلياً رفيعاً نفى مزاعم غانتس" مساء الأربعاء. وقال المسؤول إنّ "إسرائيل لم تعرض المساعدة على الجيش اللبناني، بل قدّمت مساعدات إنسانية للشعب اللبناني من خلال الأمم المتحدة عقب انفجار في أحد مرافئ لبنان مؤخّراً".

ووصل غانتس الأربعاء، إلى البحرين، في زيارة لم يُعلَن عنها مسبقاً، فيما أشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير دفاع إسرائيلي هذه الدولة الخليجية أو تهبط فيها طائرة عسكرية إسرائيلية هناك.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us