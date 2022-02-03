سياسة
3 دقيقة قراءة
30 عاماً على بدء العلاقات.. أردوغان يزور أوكرانيا لتطوير التعاون
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل سفره إلى كييف إن عدداً من اتفاقيات التعاون لتطوير العلاقات بين البلدين ستُوقّع خلال الزيارة.
30 عاماً على بدء العلاقات.. أردوغان يزور أوكرانيا لتطوير التعاون
تأتي زيارة أردوغان بمناسبة مرور 30 عاماً على بدء العلاقات بين تركيا وأوكرانيا
3 فبراير 2022

تُعدّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأوكرانيا في 3 فبراير/شباط الجاري، فرصة جيدة لبحث سبل رفع حجم التبادل التجاري، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

ومن المخطط أن تجري خلال الزيارة لقاءات ومباحثات من شأنها توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وتأتي الزيارة بمناسبة مرور 30 عاماً على بدء العلاقات بين تركيا وأوكرانيا، وخلالها ستُعقد النسخة العاشرة من اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة رئيسي البلدين.

وبآلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى التي تأسست عام 2011 ارتقت علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ووفقاً لمعلومات جمعها مراسل الأناضول فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين 7,42 مليارات دولار عام 2021. وتُصدّر تركيا لأوكرانيا الصلب، والسفن واليخوت وخدماتها، ومنتجات قطاع التكييف، والورق، ومنتجات الغابات، والسيارات، والتبغ، والخضروات والفواكه، إضافة إلى منتجات قطاع الصناعات الدفاعية.

ومن المتوقع أيضاً أن يُناقش التوتر الأخير بين روسيا وأكرانيا خلال الزيارة.

توقعات بتوقيع اتفاقية تجارة حرة

وفي تصريحات للأناضول قال رئيس مجلس الأعمال الأوكراني التركي روشان جتين إن الزيارة ستشهد اجتماع التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وإنهم يتوقعون توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين خلال الاجتماع.

وأضاف أن البلدين يُجريان مباحثات منذ عدة سنوات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بينهما، مشيراً إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تزيل العقبات أمام تعزيز التعاون، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ارتفاع قياسي في حجم التجارة

ولفت جتين إلى وجود تعاون بين تركيا وأوكرانيا في جميع المجالات. وأوضح أن بيانات هيئة الإحصاء التركية تُظهر أن الصادرات التركية إلى أوكرانيا بلغت 2,1 مليار دولار عام 2020 وارتفعت إلى 2,9 مليار دولار عام 2021، بزيادة 43 في المئة. بينما ارتفعت الواردات بنسبة 87 في المئة، من 2,59 مليار دولار عام 2020 إلى 4,52 مليارات دولار عام 2021.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4,68 مليارات دولار عام 2020 وارتفع إلى 7,42 مليارات دولار عام 2021، محققاً زيادة كبيرة بلغت 67 في المئة.

واستطرد: "في حال توقيع اتفاقية تجارة حرة، سيرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار خلال عامين أو ثلاثة. ومن المؤكد أن تشهد الزيارة مباحثات حول الصناعات الدفاعية".

الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وحول الأزمة السياسية بين أوكرانيا وروسيا قال جتين: "حتى الآن التجارة بيننا مستمرة ولا يوجد أي مجال تأثرنا به في التجارة أو الاستثمار في أوكرانيا بسبب توترها مع روسيا. إلا أن الأزمة بين البلدين يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على التجارة بين تركيا واوكرانيا".

وأضاف أنه يمكن حلّ الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، وأن الرئيس التركي أردوغان هو أكثر زعيم يمكنه التفاهم مع الرئيسين الروسي والأوكراني، مؤكداً أن عالم الأعمال ينتظر حل الأزمة بين البلدين.

وشدد جتين على أن عدم الاستقرار في البحر الأسود لن يكون في مصلحة أي بلد.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us