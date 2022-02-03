قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحوار من أجل إرساء السلام في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح تعليقاً على التوتر الروسي-الأوكراني خلال مؤتمر صحفي للرئيس التركي قبل مغادرته إلى كييف.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تتابع التوتر بين روسيا وأوكرانيا من كثب وتُعبّر في كل منصّة عن دعمها لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا.

وتُعدّ زيارة الرئيس التركي المزمع بدايتها لأوكرانيا اليوم 3 فبراير/شباط الجاري، فرصة جيدة لبحث سبل رفع حجم التبادل التجاري، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، حسب وكالة الأناضول.

ومن المخطط أن تجري خلال الزيارة لقاءات ومباحثات من شأنها توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وتُجرى الزيارة بمناسبة مرور 30 عاماً على بدء العلاقات بين تركيا وأوكرانيا، وخلالها ستُعقد النسخة العاشرة من اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة رئيسي البلدين.

في سياق متصل، هنّأت وزارة الخارجية التركية، الخميس، بالذكرى السنوية الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وكييف، مؤكدة دعم تركيا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن أوكرانيا حليف استراتيجي لتركيا، وكان هناك تقدم ملحوظ في العلاقات خلال السنوات الأخيرة على أساس التفاهم المتبادل والثقة والمصالح المشتركة.

وقالت إن هذا التقدّم الملحوظ ساهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأضافت: "تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، وفي هذا الإطار لا تعترف بالضمّ غير الشرعي لشبه جزيرة القرم (من روسيا)، أمّا في دونباس (شرقي أوكرانيا)، فإنها تؤيد إيجاد حلّ سلمي يتوافق مع القانون الدولي".

وذكرت أن الجهود المشتركة لحماية حقوق ومصالح تتار القرم الأتراك الذين يقيمون جسراً للصداقة والتعاون بين البلدين، عززت العلاقات التركية-الأوكرانية.

وأكدت أن الخطوات المتبادلة التي ستُتخذ خلال الاجتماع الـ10 للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى المزمع عقده الخميس في كييف على هامش زيارة أردوغان، وخلال المناسبات الأخرى في الفترة القادمة، سوف تساهم في توسيع وتعميق نطاق التعاون الثنائي.

وتابعت: "في الذكرى الثلاثين لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية، نؤكد من جديد رغبتنا في تطوير تعاوننا أكثر في جميع المجالات من أجل رفاهية وسلامة شعوبنا".

وتشهد العلاقات التركية-الأوكرانية تطوراً مستمراً في مختلف المجالات منذ تأسيسها في 3 فبراير/شباط من عام 1992.