اعتدى مجهولون في العاصمة النمساوية فيينا، على مسجد تابع لاتحاد الثقافة التركية الإسلامية للتضامن الاجتماعي (أتيب).

وحطّم المعتدون بعد منتصف ليل الأربعاء، نوافذ المسجد الواقع بالقرب من مقر "أتيب" في فيينا.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال أوزجان جيهون، السفير التركي في فيينا، إنّ مسؤولي "أتيب" تواصلوا مع السلطات الأمنية لاتّخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

وأضاف أن القنصل العام في فيينا، زار مقر "أتيب" واطّلع على تفاصيل الحادثة. وطالب بإلقاء القبض على المعتدين وتسليمهم للعدالة.

وتعرّض المسجد نفسه للاعتداء في سبتمبر/أيلول 2020 من أنصار تنظيم PKK الإرهابي.

ويدير "أتيب" قرابة 60 مسجداً في عموم النمسا.