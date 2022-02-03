سياسة
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ارتفع عددهم لـ16.. أردوغان: لا يمكن السكوت عن تجمد مهاجرين على حدود اليونان
ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين فارقوا الحياة جراء البرد في ولاية أدرنة التركية، إلى 16، فيما قال الرئيس التركي إن "رؤية 12 إنساناً يتجمدون حتى الموت أمر لا يمكن تحمله أو السكوت عنه".
ارتفع عددهم لـ16.. أردوغان: لا يمكن السكوت عن تجمد مهاجرين على حدود اليونان
تواصل السلطات التركية منذ صباح الأربعاء، تمشيط المنطقة بهدف العثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة
3 فبراير 2022

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس على حادثة المهاجرين الذين فارقوا الحياة جراء البرد في ولاية أدرنة أمس الأربعاء، إثر إجبار الشرطة اليونانية لهم على خلع ملابسهم والعودة إلى الأراضي التركية، قائلاً إنه "أمر لا يمكن السكوت عنه".

وأضاف الرئيس التركي: "رؤية 12 إنساناً يتجمدون حتى الموت أمر لا يمكن تحمله أو السكوت عنه".

وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين فارقوا الحياة جراء البرد في ولاية أدرنة التركية، إلى 16، وذلك إثر إجبار الشرطة اليونانية لهم على خلع ملابسهم والعودة إلى تركيا.

جاء ذلك عقب العثور على جثث 4 مهاجرين آخرين، وفق بيان نشرته ولاية أدرنة (شمال غرب) الخميس.

وأعلنت ولاية أدرنة الأربعاء "العثور على جثث 12 مهاجراً فارقوا الحياة جراء البرد القارس، بعدما أجبرتهم الشرطة اليونانية على خلع ملابسهم والعودة إلى الأراضي التركية".

وتواصل السلطات التركية منذ صباح الأربعاء، تمشيط المنطقة بهدف العثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، فيما فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الحادثة.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنها أصيبت بهلع شديد إزاء الأنباء التي تفيد بوفاة المهاجرين على الحدود اليونانية.

وأوضحت الناطقة باسم المنظمة صفاء مشهلي في تصريح للأناضول، أن "منظمتها تتواصل مع الجهات المعنية لكشف ملابسات هذه المأساة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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